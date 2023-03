Andreea Prisăcariu, dezamăgită de modul în care sunt tratați jucătorii de tenis de către fanii acestui sport: „Am avut zile în care am adormit plângând”

In articol:

Andreea Prisăcariu a mărturisit că este dezamăgită de modul în care sunt priviți tenismenii, iar asta în urma tratamentului primit din partea fanilor atât fizic, cât și în mediul online.

Andreea Prisăcariu (23 de ani, locul 442 în clasamentul WTA) este o jucătoare de tenis originară din Iași, care a atins cel mai înalt loc în clasamentul WTA, în cariera sa, 304 la simplu și 200 la dublu. Recent, tânăra s-a arătat dezamăgită și mâhnită de modul în care iubitorii tenisului îi tratează pe jucători.

Mai mult, jucătoarea de tenis a scris pe Twitter că ea și colegii de breaslă ar fi luați în derâdere atunci când vorbesc despre dificultățile psihice prin care sportivii trec, în urma tratamentului primit din partea fanilor atât la meciuri, în momentul în care pierd, cât și în mediul online.

Sportiva din Iași a conchis mesajul său prin prezentarea mâhnirii că ei nu i se permite să aibă o opinie, întrucât este numărul 400 în lume.

Andreea Prisăcariu, dezamăgită de cum sunt tratați jucătorii de tenis de către fanii acestui sport [Sursa foto: instagram.com/iamprisacariuandreea]

„Recent, Garcia a făcut o declarație despre anxietățile și fricile sale. Să fiu sinceră, am fost dezgustată de comentariile citite.

Cred cu adevărat că majoritatea oamenilor nu înțeleg durerea pe care trebuie să o suportăm în fiecare zi. Personal, am avut zile în care am adormit plângând.

Dar asta nu contează, pentru că, în final, după un meci pierdut, vor fi amenințări, bullying online și, de ce nu, bullying fizic, cum a fost situația lui Schwartzman.

Dincolo de asta, mie nu îmi este permis să am o opinie, pentru că sunt numărul 400 în lume, corect? Asta înseamnă că sunt de rahat. Super, mulțumesc!”, a scris Andreea Prisăcariu pe Twitter.

