Andreea Tonciu, dezvăluiri șocante despre un cuplu din showbiz: „O bate soțul ei de o rupe”

Andreea Tonciu, dezvăluiri șocante [Sursa foto: Captura Video] 11:41, iun 13, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Andreea Tonciu este una dintre cele mai vocale și transparente vedete din showbiz-ul românesc. Bruneta a spus mereu lucrurilor pe nume atunci când a venit vorba despre viața ei, cât și despre alte persoane din lumea mondenă. Invitată în platoul emisiunii Teo Show, Andreea Tonciu a fost provocată să spună o bârfă despre o vedetă.

Andreea Tonciu a făcut niște dezvăluiri care au ridicat multe semne de întrebare. Bruneta a mărturisit că există un cuplu în showbiz, care pozează în familia perfectă, însă lucrurile nu sunt deloc roz. Mai mult decât atât, bărbatul este violent cu soția lui.

„Este un cuplu atât de frumos(...) O bate soțul ei de o rupe. O bate exact unde nu se vede, nu îi dă la față că trebuie să facă bani. O cunoaștem, dar nu e o vedetă foarte mare”, a declarat Andreea Tonciu, în direct.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Andreea Tonciu, alături de soțul și fiica ei [Sursa foto: Instagram]

Andreea Tonciu a ajuns cu fiica ei la spital

Andreea Tonciu a trecut printr-un moment dificil, după ce fiica ei a început să se simtă rău.

Pentru a se asigura că nu este nimic grav, vedeta s-a dus la spital. SBruneta le-a transmis fanilor ei că Rebecca este în afara oricărui pericol.

Citeste si: Andreea Tonciu își dorește o nouă schimbare la nivelul chipului! Iată ce face bruneta pentru a nu mai apela la o intervenție chirurgicală

„Bună dimineața! Eu acum am ieșit din casă. Mă duc că am puțină treabă. Rebi a rămas acasă momentan, pentru că este puțin bolnăvioară, dar o să-și revină curând. De aia am fost absentă, pentru că ieri am ajuns cu ea la spital, dar totul este în regulă, sunt foarte liniștită, cu toate că eu sunt o persoană care sunt foarte panicată, de fiecare dată fac ca toată alea, dar are o mică răceală, pot spune.Vă pup!”, a explicat Andreea Tonciu, la InstaStory.