Alex Velea a mărturisit că a făcut sex cu peste 50 de femei, într-un interviu pe care l-a dat în 2010. Velea, care a revenit în prim-plan la începutul anului, datorită scandalului cu Abi Talent, a fost întrebat dacă a înşelat vreodată. (vezi cum i-a jignit Abi Talent pe concurenţii de la Puterea dragostei)

„Din păcate, da. Şi regret foarte mult. Nu am fost un sfânt, dar am fost un bărbat fidel. O singură dată am greşit şi chiar îmi pare foarte rău. Eu am iubit foarte mult, dar am şi suferit ca un câine când am fost părăsit”, a mărturisit cântăreţul.

Alex Velea a mărturisit că a făcut sex cu peste 50 de femei: "Eram înnebunit să fiu cu cât mai multe"

“Care e cel mai ciudat loc în care ai făcut sex?”, a fost chestionat Velea. „Aici m-aţi prins… am făcut sex în curtea şcolii când eram mic şi teribilist! Atunci mi s-a părut foarte excitant, dar acum nu aş mai face aşa ceva.” „Cum a fost prima ta experienţă sexuală?”, a fost o altă întrebare. “Aveam 16 ani şi am avut ceva emoţii, dar m-am descurcat mai mult decât onorabil! Pe ea am minţit-o că am experienţă… mi-a ieşit pentru că nu s-a prins că eram virgin.”, a răspuns Velea.

, a dezvăluit Velea care, la acea vreme, o ceruse de soţie pe Ana. Ulterior, a divorţat de ea şi s-a însurat cu Antonia.