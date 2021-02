Anunț îngrijorător despre următorul cutremur major din România! Cine a dat vestea: „Pregătiți-vă!”

In articol:

Următorul cutremur major din România ar putea avea loc pe data de 23 noiembrie 2021, susțin reprezentanții de la Seismic Center. Pe contul lor de Facebook, amdinistratorii paginii au postat un mesja conform căruia România nu va fi pregătită pentru dezastrul care va urma. Ei au transmis un mesaj tuturor românilor să se pregătească pentru ce ar urma să se întâmple, deoarece suntem „pe cont propriu”.

Nu se cunosc detalii despre persoanele care administrează această pagină de Facebook, însă au ajuns celebri după ce ar fi prezis seismul din dimineața zilei de 28 octombrie 2018.

„Legislația din Romania nu permite publicarea de conținut ce poate genera panică și, din păcate, sunt persoane care se panichează când aud și de un cutremur de 5,6 grade care reprezintă activitate normală și nu reprezintă pericol major, nefiind informați corespunzător, dar să afirmam că urmează un cutremur de 6,5 – 7 grade in Romania ar genera panică pentru unii și am încalca legea, deoarece așa se aplică legea.

Ce vă putem comunica este doar faptul că 23 noiembrie 2021 poate fi o zi nefastă pentru toți. Unii specialiști oficiali afirma totuși că un cutremur major se poate produce în orice moment, așa că pregătiți-vă, fiți pregătiți, deoarece sunteți pe cont propriu. Următorul cutremur major din Romania, din păcate, va surprinde populația total nepregătită și neinformată despre aceste fenomene naturale denumite cutremure, ca să nu mai vorbim de lucrări la locuințe și infrastructură. Probabil tot noi vom suporta costurile, iar lumea va fi și mai suparată și mai nervoasă”, se arată în mesajul scris de reprezentanții de la Seismic Center pe pagina lor de Facebook.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Imagine folosită cu scop ilustrativ/ Când ar putea avea loc următorul cutremur major în România [Sursa foto: Shutterstock]

Carmen Harra, previziuni pentru 2021! Ce se întâmplă în România

Carmen Harra a făcut noi previziuni pentru anul 2021! celebra clarvăzătoare susține că anul acesta are o energie diferiță față de 2020, iar pandemia ed coronavirus ar putea ajunge la un final.

Citeste si: Profețiile lui Nostradamus pentru 2021. Ce se va întâmpla după pandemia de coronavirus

„2021 are o cu toată altă energie față de 2020, are o altă vibrație. 2021, dacă luăm numerele și le adunăm, ajungem la cifra 5. Hristos a murit într-a cincea zi a săptămânii, într-o vineri. Așa că cifra 5 înseamnă eliberare, însemană moartea fizică, dar poate să însemne un reviriment, se întâmplă o purificare. Deci anul acesta, cifra 5, simbolic semnifică faptul că ne scăpăm de această suferință carmică (n.red. pandemia de coronavirus). De cum am pășit în anul acesta o să vedem că încet -încet, această traumă, acestă nenorocire începe să se atenueze. Din mai se va vedea clar”, a adeclarat Carmen Harra, referindu-se la pandemia de coronavirus. Citește mai multe AICI.