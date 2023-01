Anunțul făcut de Miruna, la scurt timp după ce a dezvăluit că divorțează de Cosmin! Fanilor nu le-a venit să creadă: „Unii oameni ne-au plăcut și încă vor ca noi să fim împreună”

In articol:

Miruna și Cosmin au fost doi dintre cei mai iubiți concurenți din emisiunea moderată de Simona Gherghe, aceștia fiind chiar și câștigătorii sezonului. Cei doi și-au unit destinele în cadrul show-ului matrimonial, însă după o lună de căsnicie, Miruna și Cosmin au anunțat că relația lor a ajuns la final și urmează să divorțeze.

Cu toate acestea, fanii își doresc foarte tare să-i vadă pe aceștia împreună din nou, însă Miruna a venit cu o serie de declarații pe baza acestui subiect, chiar pe contul personal de Instagram, explicând că acest lucru nu se va mai întâmpla, căci decizia este deja luată.

„O melodie este o melodie! Un citat este un citat! O secvență dintr-un film este o secvență dintr-un film! Dacă postez ceva trist sau romantic nu înseamnă nici că sufăr, nici că iubesc, nici că regret, nici nimic! Încetați la orice postare să umpleți grupurile și YouTube-ul, vă rog mult! Înțeleg că vă place să dați naștere unor subiecte, dar unii exagerați și o dați în penibil din plictiseală, sincer! Și nu mă întrebați zilnic dacă ne împăcăm, nu îmi mai trimiteți poze, vă rog din suflet! Înțeleg că unii oameni ne-au plăcut și încă vor ca noi să fim împreună, dar noi am făcut acel anunț pe post tocmai pentru a nu mai exista dubii și discuții. Eu și Cosmin nu ne vom mai împăca, fiecare are viața lui. Îmi doresc foarte tare să fim bine amândoi, să depășim acest episod al vieții noastre și fiecare să fie cu adevărat fericit pe viitor! Am făcut această postare tocmai pentru că am multe mesaje pe aceeași temă și nu reușesc să răspund fiecăruia.”, a scris Miruna, pe pagina personală de Instagram.

Cum a reacționat mama lui Cosmin, după ce fiul ei și Miruna au divorțat

După ce Miruna și Cosmin au anunțat că divorțează, mama tânărului a venit cu o serie de declarații pe baza acestui subiect, explicând că a avut îndoieli în privința fostei nurori încă din emisiune, însă a crezut că lucrurile se vor schimba.

"Am văzut și am înțeles tot ce a făcut acea persoană,(...) mi-am dat seama de ea din emisiune, dar am crezut că ea, la vârsta pe care o are, și-a dat seama că a făcut multe greșeli în viață și poate își dorește să-și formeze o familie, și poate își dorește să schimbe ceva.", a declarat Adriana, mama lui Cosmin, în emisiunea moderată de Gabriela Cristea.