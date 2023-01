Cosmin, reacție neașteptată după ce Miruna a dezvăluit motivul divorțului! Tânăra l-a dat uitării pe fostul soț, la doar o lună de la căsătorie

In articol:

Cosmin și Miruna au ajuns la divorț la circa o lună după ce au semnat actele în fața ofițerului de stare civilă.

Motivul pentru care s-a ajuns atât de repede la despărțire este chiar Luță, fostul iubit al tinerei, pentru care încă are sentimente foarte puternice, lucru de care și-a dat seama la scurtă vreme după căsătorie. Ulterior dezvăluirilor făcute în fața publicului, Miruna a fost ținta unui val de critici și jigniri, iar Cosmin s-a aflat la polul opus, fiind apreciat și mai mult de toți admiratorii. Recent, tânărul a postat în mediul online primul mesaj după ultima sa apariție pe micile ecrane, atunci când a fost nevoită să vorbească nu despre cât de frumoasă îi este căsnicia, ci despre divorț.

Cosmin a intrat la sufletele celor de acasă datorită faptului că, în ciuda situației neplăcute în care a fost pus de fosta sa soție, dar și vârstei fragede pe care o are, a dat dovadă de simț de răspundere și maturitate. Tânărul a discutat sincer despre ceea ce s-a întâmplat, de fapt, între el și Miruna, dar și despre faptul că nu își poate nega sentimentele pe care încă le are față de cea cu care s-a căsătorit în fața publicului.

Recent, a avut o primă intervenție în mediul online, acolo unde a transmis publicului un mesaj emoționant.

Citește și: Mama lui Cosmin vorbește despre Miruna, după ce fiul ei a confirmat despărțirea! Ce a mărturisit despre relația celor doi: "Mi-am dat seama de ea din emisiune"

Cosmin, primul mesaj postat în mediul online după anunțarea divorțului de Miruna

Mai exact, Cosmin le-a transmis admiratorilor lui că se simte recunoscător pentru încurajarea și susținerea de care are parte în aceste momente și, chiar dacă nu a reușit să ofere un răspuns tuturor, își dorește ca toți cei de acasă să știe că se simte norocos că este apreciat de un număr foarte mare de oameni.

„Bună tuturor! În primul rând vreau sa va spun că îmi sunteți tare dragi, toți! Sincer, am mii de mesaje în telefon și nu voi reuși să răspund fiecăruia în parte, dar voi mă înțelegeți, cum mereu ați făcut-o. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru susținerea necondiționată pe care mi-o purtați!”, a scris Cosmin în mediul online.

Citeste si: „Uitați cât de bine arată.” Denisa Coțolan, despre sarcină- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

Citește și: A ieșit la iveală adevăratul motiv pentru care Andreea și Marian au divorțat. Ce s-a aflat despre despărțirea lor: "E mai bine acum decât mai târziu"

Ce mesaje a postat Miruna, la scurtă vreme după ce a dezvăluit motivul despărțirii de Cosmin?

Dacă Cosmin a primit aprecierea și susținerea unui număr mare de admiratori, Miruna se află la polul opus în aceste momente. Tânăra a primit o serie de critici dure după ce a dezvăluit tuturor că motivul pentru care s-a ajuns la divorț este din cauza sentimentelor pe care i le poartă lui Luță. Din acest motiv a ținut să transmită un mesaj tuturor celor au atacat-o și au judecat-o prin prisma alegerilor pe care le-a făcut în viața personală.

„Mai, oameni buni, ăștia care mă jigniți, înjurați și blestemați, aveți impresia că stau să plâng în pernă de la mesajele voastre? Voi vă consumați timpul scriind mizerii, eu îmi consum timpul dând Block peste Block. Atât! Iar pentru persoanele care îmi trimit mesaje kilometrice cu ce e mai bine de făcut, vă sfătuiesc să vă vedeți de viața dumneavoastră! Nu se împacă nimeni cu nimeni, fiecare știe ce e mai bine pentru viața lui și ce va face de acum încolo.

Nu vă mai dați toți cu părerea că e lumea plină de deștepți cu păreri! Voi știți mai multe despre noi poate decât știm noi. Calmați-vă!! Nu înțelegeți să lăsați oamenii in pace??? Ați susținut, nu ați susținut, emisiunea s-a încheiat! Inimii nu îi

dictezi și nu sunteți voi în măsura să judecați și să îmi spuneți mie ce să fac și cum sunt! Sau ca nu am avut sentimente etc. Eu știu cel mai bine ce am simțit! Eu și Dumnezeu! Atât! Nu voi!!! Am dat deja prea multe explicații ieri tocmai ca să vă mai vedeți de viață si să nu mai inventați adevăruri! Ăștia care judecați, sfinților, lăsați-m în pace, vă rog frumos! Rămâneți voi în lumea voastră fără de greșeală! Oamenii de nimic nu sunt cei care greșesc poate din iubire, ci aceia care jignesc gratuit și blesteamă având și ei copii acasă. Sănătate si înțelepciune! Aveți nevoie mulți!”, a fost mesajul pe care Miruna l-a postat în mediul online.

Miruna, mesaj de dragoste pentru Luță

Chiar dacă este ținta criticilor dure în mediul online, după ce a ales să recunoască motivul real pentru care își dorește să divorțeze de Cosmin, acest lucru nu o împiedică pe Miruna să-și exprime în continuare sentimentele față de Luță, cel care a pus piedici în calea fericirii cuplului dintre ea și Cosmin. Cu numai câteva momente în urmă, tânăra i-a dedicat fostului ei iubit o melodie de dragoste, dar și un mesaj la fel de dureros.

„Și-ar mai fi ceva/Ce nu voi putea uita/Sufletul nu mă lasă/Azi era ziua noastră/Am făcut tot ce-am știut să fac/Numai să te uit”, sunt versurile pe care Miruna le-a scris în mediul online.

„Pentru că în final, când pierzi pe cineva, orice lumânare, orice rugăciune nu va compensa faptul că singurul lucru care ți-a mai rămas este un gol în viața ta, Acolo unde a fost cineva la care țineai”, a mai transmis Miruna pe Instagram.