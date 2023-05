Apropiații au dat-o de gol pe Oana Lis! Ce a făcut soția lui Viorel Lis în perioada în care fostul edil a fost internat în spital?: „Zilnic”

In articol:

Oana Lis are 44 de ani și s-a afișat întotdeauna cu zâmbetul pe buze, fără să arate că ar exista motive de tristețe în viața ei. De curând, însă, apropiații vedetei au dezvăluit care este lucrul care o sperie cel mai tare pe vedetă.

Aceasta are o frică întâlnită și la multe alte persoane. Potrivit celor care o cunosc, Oana se teme cel mai tare de înălțime.

Soția fostului primar al Capitalei nu suportă etajele superioare și nu ar accepta niciodată să locuiască într-un bloc cu multe etaje. De asemenea, soția lui Viorel Lis se teme să urce cu liftul și preferă să meargă pe scări.

Oana Lis a făcut sacrificii din dragoste pentru soțul ei

Totuși, Oana a făcut sacrificii pentru soțul ei și doar pentru el a acceptat să urce până la etajul șapte. Din dragoste pentru soțul ei, blondina a urcat zilnic câte șapte etaje pe scări, pentru a-i fi alături lui Viorel Lis, atunci când acesta a fost internat la Spitalul Universitar. Și a făcut asta zilnic, chiar dacă nu îi era ușor deloc.

“Oana urca zilnic șapte etaje pentru a ajunge la Viorel în salon. Nu s-a putut urca în lift nici cu medicii lângă ea. Are automat un atac de panică atunci când intră în lift! I se ia aerul!

Atunci când se vede la înălțimi, o ia instant cu amețeală. Atunci, numai de dragul lui Viorel a urcat scările zilnic!”, au dezvăluit apropiații vedetei pentru Click.ro.

În plus, prietenii vedetei au povestit că Oana Lis a refuzat să participe recent la un eveniment monden. Aceasta a refuzat invitația pentru că evenimentul avea loc într-o locație cu 17 etaje, iar Oana nici nu a vrut să audă de așa ceva!

Soția lui Viorel Lis a fost diagnosticată cu cancer

La începutul acestui an, Oana Lis a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer de piele și a fost operată. Vedeta a descoperit boala după ce a mers să își facă niște analize de rutină. Problemele de sănătate încă nu s-au vindecat, iar soția lui Viorel Lis nu are voie să petreacă foarte mult timp sub razele soarelui.

„Doar persoanele apropiate au știut. Acum o lună am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele. Practic nu aveam niciun simptom. Am zis să îmi fac si eu analizele și am luat-o așa de la ginecolog, până la dermatolog. Știind că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să-mi fac și eu analizele. Aveam o pată de doi ani. Am mai fost la control cu ea și am văzut că s-a mărit, deși m-am dat cu creme. Ea nu a dispărut, dar într-un fel mă și obișnuisem cu ea, eu fiind cu pielea albă, cu pistrui. Mi s-a părut ceva ciudat și am mers la spital și mi s-a spus că este carcinom și că este periculos. Este un carcinom malign”, a dezvăluit Oana Lis în cadrul unei emisiuni televizate.

