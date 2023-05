Ce s-a întâmplat în ultima perioadă în viața Oanei Lis?! Și-a deschis sufletul în fața fanilor și a vorbit despre asta abia acum: „Trântit de uși, urlete, si în public, spart mese, aruncat haine”

In articol:

Oana Lis este iubită și apreciată de mulți români, iar aceasta este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Facebook, acolo unde păstrează legătura cu toți cei ce o îndrăgesc. Ei bine, tot pe internet, blondina vorbește mereu cu urmăritorii ei despre ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu internauții atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci vedeta le-a povestit fanilor de pe Facebook cum s-a schimbat viața ei în ultimii ani. Mai precis, Oana Lis le-a explicat acestora că din femeia vulcanică și impulsivă a ajuns să aibă, prin muncă, o calitate extrem de importantă, respectiv răbdarea.

„Azi l-am tuns și l-am ras pe Vio! Nevoia te învață! Cred ca mi-am lucrat atât de mult răbdarea în ultimii ani si am ajuns sa o am zi de zi ca parte din mine, am adăugat-o la calități! Niciodată nu as fi crezut ca pot fi o persoana răbdătoare eu fiind mai mult înainte o femeie vulcanica si impulsiva. Cu trântit de uși, urlete, si în public, spart mese, aruncat haine etc. Probabil si vârsta si experientele vieții...m-au schimbat dar e minunat sa ma descopăr si așa. Va îmbrățișez”, a scris Oana Lis, pe pagina personală de Facebook.

Oana Lis, despre operația pe care a făcut-o în secret, după ce medicii i-au pus un diagnostic crunt

La finalul lunii martie a acestui an, Oana Lis a făcut o dezvăluire care i-a lăsat mască pe toți, mai precis că medicii i-au pus un diagnostic crunt, despre care nu vorbise până la momentul acela. Este vorba despre un carcinom, care este o formă de cancer de piele.

De precizat este că, după ce a fost diagnosticată, Oana Lis a suferit și o intervenție, despre care a vorbit în urmă cu 2 luni.

„Nu pot să zic că sunt de nota 10, în cea mai bună formă. Nu am vorbit pe internet. Acum o lună am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele. Nu aveam niciun simptom. Știind că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să-mi fac și eu analizele. Eu aveam o pată. O aveam de doi ani de zile și am văzut că s-a mărit. Nu m-am dat cu creme, nu a dispărut, dar mă și obișnuisem cu ea. Mi se părea ceva ciudat și mi s-a spus că este periculos, că trebuie să fac o biopsie. Este un carcinom malign.(...)

Nu am vorbit decât cu câteva persoane. A fost perioadă destul de grea. Încă mai am niște dureri după intervenție. Acum realizez. Eu n-am avut nicio operație până acum, decât cea de apendicită. Am 44 de ani.

Viorel stând acasă, în ziua în care am fost la clinică nu puteam să conduc, m-am întors cu taxi. Și oamenii puternici au nevoie de sprijin. În ultimele trei săptămâni, pare că eram foarte fericită și foarte veselă. Am vrut să nu spun nimănui decât abia acum, când sunt cât de cât ok. Nu sunt puternică mereu. Am momente în care cad, în care plâng. Am și eu nevoie de o îmbrățișare, să mă întrebi ce fac, să mergi cu mine la doctor. În fiecare zi luna asta m-am rugat”, a povestit Oana Lis, în urmă cu 2 luni.