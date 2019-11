Are 48 de ani, dar Mariana Bachici, soacra lui Adrian Mutu, are o siluetă mult visată de multe dintre domnişoarele din ziua de astăzi.

Are 48 de ani, dar arată ca o puștoaică. Soacra unui cunoscut fotbalist face furori pe internet cu o siluetă de invidiat

Soacra fotbalistului este mama și bunică, dar cu toate acestea are o siluetă demnă de invidiat, iar pozele postate de ea pe conturile de socializare vorbesc de la sine.

Mama Sandrei, soția lui Adi Mutu, se ocupă de nepoțeii ei atunci când mama lor este nevoită să meargă la avenimente.



„Sigur că a avea un bebe e solicitant, e foarte grea perioada de început, însă nu am fost singură nici macar o clipă, spre norocul meu. Am avut-o pe mama în permanență, chiar și acum e încă la noi, și pe lângă mai am și o bonă internă", declară Sandra.

Cei doi soți sunt recunoscători pentru ajutorul primit și o răsfață cu vacanțe de lux ori de câte ori au ocazia.

Fotbalistul se află la al treilea mariaj, Sandra fiind recunoscută în România drept una dintre cele mai frumoase femei. Se pare că Sandra a moștenit frumusețea de la mama ei care nu își arată deloc vârsta.