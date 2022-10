Armin Nicoară, anunțul mult așteptat despre copil. "O să prindă luna a noua atunci, spre august". Saxofonistul este nerăbdător să devină tată

In articol:

A trecut aproape o lună de când Armin Nicoară și Claudia Puican au devenit soț și soție cu acte în regulă.

Cei doi și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu, iar acum sunt mai pregătiți ca oricând să devină părinți. Totuși, saxofonistul spune că trebuie să mai aștepte puțin, și asta pentru că el și partenera lui sunt, momentan, foarte ocupați din cauza evenimentelor.

Armin Nicoară: "Totul trebuie calculat la noi, dar oricum vrem să devenim cât de curând părinți"

Dacă în privința nunții Armin Nicoară și Claudia Puican au trebuit să calculeze totul, până la cel mai mic detaliu, și în privința unei posibile sarcini se pare că lucrurile stau la fel. Cei doi recunosc că sunt nerăbdători să devină părinți, însă momentan sunt nevoiți să mai aștepte.

Saxofonistul susține că el și soția lui au în perioada care urmează o mulțime de evenimente, iar oboseala ar putea să reprezinte un factor negativ în cazul unei sarcini: "Nu, nici gând acum. Trebuie să așteptăm. Poate după Paște. Totul trebuie calculat la noi. Ea dacă rămâne acum însărcinată o să prindă luna a opta, a noua atunci spre august când suntem full de evenimente. Noi toată luna asta nu am fost deloc acasă. După Paște dacă ar fi, ar fi mai ok. Dar acum nici nu avem timp și pe oboseală nici nu este ok. Vom merge în Franța pentru anumite tratamente. Nu știu exact când va fi, dar oricum vrem să devenim cât de curând părinți.", a declarat Armin Nicoară, pentru fanatik.ro.

Armin Nicoară și Claudia Puican [Sursa foto: Facebook]

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au gândit deja la nași pentru copilul lor

Dorința Claudiei Puican și a lui Armin Nicoară de a deveni părinți este atât de mare, încât cei doi au ales deja părinții spirituali, pentru copilul lor. Dacă la nuntă au avut 7 perechi de nași, se pare că la botez au plănuit să aibă și mai mulți: "Nu înseamnă neapărat ceva numărul 7, ci așa a fost să fie. Noi am vrut inițial și mai mulți, dar nu au putut ajunge la acest eveniment. Ceilalți ne-au spus că atunci când o fi la botez, Doamne ajută să facem un copilaș, atunci vor fi prezenți și ei. La copilaș, o să mai adăugăm nași.", a declarat Claudia Puican, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Armin Nicoară și Claudia Puican [Sursa foto: Facebook]