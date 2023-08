Armin Nicoară și-a făcut de cap în lipsa soției sale, la un eveniment! Artistul a sărutat cu foc o artistă cunoscută, în văzul tuturor

In articol:

Armin Nicoară profită de orice situație în care soția sa, Claudia Puican, nu se află prin preajmă. Seara trecută a fost prezent la un eveniment, însă de această dată de unul singur, motiv pentru care nu a ezitat să pună ochii pe o domnișoară, de meserie cântăreață, și să-i ofere un sărut pe obraz în timpul dansului.

Saxofonistul este recunoscut pentru faptul că nu-i pune inimii piedici atunci când vede femei frumoase, chiar dacă este bărbat însurat.

Armin Nicoară s-a lăsat cucerit de o nouă domnișoară la un eveniment. Tânăra a fost admirată din cap până în picioare de artist, dar și sărutată pe obraz. Saxofonistul nu s-a sfiit să posteze imaginile în mediul online, chiar dacă știe că și soția sa are acces la aceste imagini și le poate vedea oricând.

Ce părere are Claudia Puican despre „derapajele” lui Armin Nicoară?

Întrebată de nenumărate ori ce părere are despre faptul că soțul său are tendința să ofere atenție tuturor femeilor frumoase, ori de câte ori are ocazia, artista a menționat că are foarte multă încredere în el, știind că numai „gura e de el”. Cu toate acestea, faptele uneori mult prea îndrăznețe ale saxofonistului au dat de înțeles că pune mai mult în aplicare decât niște simple cuvinte, dovadă în acest sens fiind gesturile pe care le-a făcut de-a lungul timpului cu diferite femei care i-au ieșit în cale, inclusiv artiste celebre de

la noi din țară.

„Claudia, tot timpul mi-a dat voie, adică nu a fost gen să mă ascund de ea, să zic că mi-e frică de ea că am fost la altă fata și așa mai departe. Acum a fost o dată, într-adevăr, la început de relație când m-a prins. Am venit de la eveniment și aveam în sacou niște treburi iar ea, când mi-a luat sacoul să mi-l calce și să mi-l aranjeze a zis:"Ce-s cu astea?", eu am încercat să o mint, iar după cinci minute mi-am dat seama și i-am zis care e situația, iar ea mi-a zis:"păi de ce nu mi-ai zis din prima?", și nu pot să zic că a fost o ceartă sau ceva.”, a povestit Armin Nicoară la un post TV.

