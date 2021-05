Armin Nicoară și Claudia Puican, anunțul mult așteptat despre nuntă: „Fac petrecere pe stadion!”

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt iubiți, cât și colegi pe scenă. Cei doi artiști sunt împreună de mai bine de doi ani de zile și au planuri mari pentru viitor. Cei doi vor să se căsătorească, însă ziua nunții nu va fi una obinuită. Într-un interviu pentru Playtech, Armin Nicoară a mărturisit că vrea să organizeze o nuntă cu peste 1.000

de persoane. Celebrul cântăreț a început deja să se intereseze de meniu, cât și trupa care va cânta la nuntă.

„Au început cântările în ultimele zile și sună telefonul foarte mult, d-abia mai fac față, dar asta mă bucură foarte mult. Însă, nu uit deloc de nuntă, am vorbit deja, zilele trecute, cu un masterchef, pentru ca invitații să aibă tot felul de delicatese, care să le placă. Tata se interesează pentru o formație din Turcia, să vină să ne cânte la petrecere. Vreau o nuntă cu peste 1.000 de persoane. Pe mine mă roagă mulți să îi chem la nuntă. M-am gândit și la faptul că nu o să am timp să mă văd cu toți, ca să le dau invitațiile, așa că o să îi anunț pe wp (n.red.-WhatsApp)”, a declarat Armin Nicoară, pentru sursa citată.

Armin Nicoară și Claudia Puican vor să se căsătorească [Sursa foto: Instagram]

Când se vor căsători Claudia Puican și Armin Nicoară

Armin Nicoară a povestit și despre relația pe care o are cu viitoarea lui soție. Celebrul saxofonist a mărturisit că iubita lui este extrem de grijulie cu el.

Legat de nuntă, deoarece vrea să invite atât de mulți invitați, Armin Nicoară a mărturisit că vrea să o organizeze pe stadionul din Timișoara.

„Viitoarea mea nevastă e mereu pe capul meu, are grijă de mine, ba să merg la stomatolog, ba să mă îmbrac nu știu cum. Mă iubește, ce să mai! Pentru că voi avea foarte mulți invitați, conștientizez faptul că nu o să îmi încapă toate persoanele prezente într-un restaurant așa că fac petrecere pe stadionul din Timișoara, îi bag pe toți în cort! Acum să vedem și cât mă costă”, a adăugat artistul.

Claudia Puican i-a transmis iubitului ei că își dorește să facă cununia civilă în acest am, însă cântărețul este de altă părere. El preferă să mai aștepte un an și să dea o petrecere grandioasă. „Viitoarea mea soție îmi tot spune că facem cununia civilă, anul acesta, însă eu vreau o nuntă de cinci stele. Vreau să am cinci perechi de nași, în total zece nași. Vreau o nuntă aleasă, cum nu a mai fost!”, a mai spus Armin Nicoară.