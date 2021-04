Armin Nicoară s-a hotărât: „Trebuie să o cer de soție”. Claudia Puican vrea o nuntă cum nu s-a mai văzut: „Tot îi cer să grăbim lucrurile”

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul autohton, iar de curând cei doi au anunțat că vor să-și ducă relația la următorul nivel.

Au planuri mari pentru viitor, printre care și căsătoria. Armin Nicoară și Claudia Puican visează la o nuntă cum nu s-a mai văzut sau auzit în România. Vor ca evenimentul lor să fie unul mare, special și luxos, doar că le cam stă în cale pandemia de coronavirus.

Armin Nicoară și Claudia Puican[Sursa foto: Instagram]

Armin Nicoară vrea să facă nuntă cu claudia Puican: „ Vreau să fie ceva grandios”

Artistul este mai hotărât ca niciodată că ea este femeia vieții lui și vrea să-și petreacă toate zilele alături de ea. Astfel, acesta spune că este pregătit să facă pasul cel mare. Să nu vă gândiți că cei doi vor o nuntă cu restricții, căci nici nu se pune problema. Armin Nicoară spune că vrea o nuntă ca-n basme. Cu prima ocazie când autoritățile vor declara încheiată pandemia nu va fi nicio surpriză dacă el și Claudia Puican vor pune de un eveniment cum nu s-a mai văzut în România.

„M-am hotărât că trebuie să o cer de soție și să îmi fie alături tot restul vieții. Vreau să fie ceva grandios. Dacă fac o nuntă în perioada asta, nici măcar nașii nu încap la masă și așa eu vreau să fie cea mai tare nuntă din România”, a dezvăluit Armin Nicoară.

Claudia Puican spune că abia așteaptă ca tot ce povestește iubitul ei să se transforme în realitate. Aceasta a explicat că îi spune de multe ori să mai grebească lucrurile.

„El tot mă amenință că ne căsătorim. Și îmi spune că vrea să fie ceva mai special. Și tot îi cer să grăbim lucrurile. Dar el îmi spune că vrea să fie ceva ce să vadă toată România”, a dezvăluit Claudia Puican.

Armin Nicoară și Claudia Puican[Sursa foto: Instagram]

Claudia Puican: „I -am zis că de ochii lumii trebuie să îmi dea și inelul ”

Claudia Puican a povestit că ea simte că deja formează o familie cu Armin Nicoară, de vreme ce amândoi stau împreună și sunt de nedespărțit. Doar actul de căsătorie le mai lispește....și inelul. Se pare că nici până acum artistul nu și-a făcut curaj să îngenuncheze în fața ei și să-i pună bijuteria pe deget.

„Eu îl înțeleg pe el pentru că el încă este un copil. Noi fetele ne maturizăm mai repede. Facem toate treburile, iar el mai are de copilărit. Are 25 de ani și i-am zis că e momentul să ne căsătorim, să îmi dea inelul. Noi oricum considerăm că am format o familie, stăm împreună de un an și ceva. Deja suntem o familie. Dar i-am zis că de ochii lumii trebuie să îmi dea și inelul”, a adăugat Claudia.