Armin Nicoară și Claudia Puican au semnat contract prenupțial, înainte de nuntă. Cine a venit cu ideea: "Îi este frică pe viitor, dacă cumva mă răzgândesc"

In articol:

A trecut o lună de când Armin Nicoară și Claudia Puican au spus marele "DA" în fața ofițerului de stare civilă, însă abia acum s-a aflat că cei doi au dat buzna la notar, înainte de a deveni soț și soție cu acte în regulă.

Artiștii au hotărât să semneze un contract prenupțial, în cazul în care vreodată s-ar despărți. Invitați recent în emisiunea online "Duet cu Alexandra", difuzată pe canalul de Youtube theXclusive, celebrul saxofonist și partenera lui au vorbit deschis despre această hotărâre, dar și despre cum le-a venit o asemenea idee.

Citeste si: Armin Nicoară, anunțul mult așteptat despre copil. "O să prindă luna a noua atunci, spre august". Saxofonistul este nerăbdător să devină tată

Armin Nicoară: "Toate cuplurile ar trebui să facă asta"

Armin Nicoară și Claudia Puican au hotărât că este mai bine să semneze un contract prenupțial înainte de nuntă, pentru orice eventualitate. Deși acum sunt mai fericiți ca oricând și se bucură de mariajul lor, saxofonistul și soția lui au vrut să fie siguri că, în cazul în care se vor separa vreodată, nu vor fi nevoiți să-și împartă averile.

Mai mult, se pare că odată cu semnarea acelui document au dispărut și discuțiile dintre ei, pe seama cheltuielilor:

Citeste si: Motivul pentru care Armin Nicoară și Claudia Puican nu au vrut să primească dar la nuntă! Invitaților nu le-a venit să creadă: "Ne-a fost rușine"| EXCLUSIV

"Armin Nicoară: Noi, înainte de nuntă, am fost la notar și am făcut contractul acela, prenupțial. De ce am făcut treaba asta? Toate cuplurile ar trebui să facă treaba asta. Noi banii în casă îi aducem împreună.

Claudia Puican: Noi avem un fel de concurs acasă, acum. Care are mai multe proprietăți. El cu banii lui vrea să-și cumpere altceva. Și acum noi ne întrecem, care are mai mult.

Citeste si: Fanii Madonnei, îngrijorați de noul TikTok postat de vedetă. „Ce s-a întâmplat cu ea?”- kfetele.ro

Citeste si: Luminița Anghel a ținut să se afle de la ea. S-a întâmplat după mai bine de 10 ani de căsnicie.- bzi.ro

Armin Nicoară: Eu am un mic plus, de la părinții mei, mici avantaje. Dar cel mai bine cred că este, domne, dacă se întâmplă ceva în viața asta...

Claudia Puican: Îi este frică pe viitor, dacă cumva mă răzgândesc, zice: 'Să nu pleci cu averea mea!' (n.r. râde)

Armin Nicoară: Mă credeți că este foarte liniștită (n.r. iubirea)? Eu vreau să-mi cumpăr o mașină, ea vrea să-și cumpere altceva, nu ne deranjăm, nu ne certăm, că de ce ai cumpărat. Așa trăim bine.", au declarat Armin Nicoară și Claudia Puican, în emisiunea "Duet cu Alexandra".

Armin Nicoară și Claudia Puican [Sursa foto: Captură YouTube]

Claudia Puican: "Oricum, banii tot la mine vin"

Chiar dacă fiecare poate cheltui cum își dorește banii câștigați, Claudia Puican recunoaște că ea administrează, de cele mai multe ori, veniturile familiei:

"Claudia Puican: Oricum banii tot la mine vin, așa că îl las să vorbească (n.r. râde). D-asta nici nu m-a deranjat treaba asta (n.r. contractul prenupțial).

Armin Nicoară: Ea se ocupă de toate plățile în casă.", au mai povestit cei doi artiști, în emisiunea Alexandrei Ungureanu.

Claudia Puican [Sursa foto: Captură YouTube]