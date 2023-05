Artista care s-a trezit cu un avertisment din partea lui Dinu Maxer, cu puțin timp înainte de a se căsători! A intrat în direct și a dezvăluit tot ce i-a spus fostul Deei, până să ajungă la altar: "Parcă nici nu îți mai vine"

In articol:

Eșecul unui mariaj de 18 ani l-a făcut pe Dinu Maxer să vadă cu ochi sceptici căsătoria. Deși a recunoscut că este pregătit să dea o nouă șansă iubirii după divorț, se pare că artistul nu mai privește cu atât de mult entuziasm posibilitatea unei noi căsnicii.

Iar asta se reflectă și în discuțiile cu cei din jur. De curând, Annes a dezvăluit că ea și viitorul ei soț au purtat o discuție cu Dinu Maxer, înainte de nuntă, iar bărbatul le-a recomandat să nu facă pasul cel mare.

Annes l-a dat de gol pe Dinu Maxer. Artistul i-a avertizat pe ea și pe iubitul ei să nu facă nunta: "Parcă nici nu îți mai vine"

Annes și iubitul ei au decis, după o lungă perioadă în care au tot vorbit despre căsătorie, să facă pasul cel mare în această vară. Nu este prima oară când artista se gândește să îmbrace rochia de mireasă.

Viitorii miri au mai vrut, în trecut, să ajungă în fața altarului și chiar erau pregătiți pentru un eveniment grandios, dar au fost nevoiți să amâne nunta, în cele din urmă.

Annes [Sursa foto: Facebook]

De data aceasta, Annes și partenerul ei sunt hotărați să spună marele "DA", într-un cadru mai restrâns, alături de familie și apropiați: "Nu o voiam neapărat, a fost o conjunctură. Se adună în 20 de ani de relație o mulțime de prieteni. Am mai făcut o amânare, am scăpat și atunci. Acum ne decidem să fie ceva super restrâns. Cumva dacă am putea să plecăm doar noi doi și nașii. Nu am hotărât nici asta (n.r. data nunții)", a povestit Annes pentru antenastars.ro.

Înainte de a anunța oficial că o să se căsătorească, artista mărturisește că a primit și câteva sfaturi. Unele dintre ele recunoaște că au dat-o peste cap. După spusele lui Annes, chiar Dinu Maxer i-ar fi avertizat pe ea și viitorul ei soț să nu facă acest pas, pentru a nu regreta mai târziu: "Parcă nu îți mai vine. Cu Dinu Maxer m-am întâlnit la un eveniment și ne-a spus să nu ne căsătorim, pentru că este nasol", a mai spus Annes, pentru sursa citată.

Dinu Maxer [Sursa foto: Captură video]