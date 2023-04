„Așa tată, așa fiu!” Marinela Mavrodin, fotografie adorabilă cu fiul său și Robert!! Tânăra mămică este tare mândră de băiețelul ei

In articol:

Marinela Mavrodin trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa de când a devenit mămică pentru prima dată. Fosta concurentă de la „Puterea dragostei” a născut pe data de 18 februarie 2023, fiind nevoită să facă cezariană de urgență din cauza unor complicații care au apărut în mod neașteptat.

Perioada cea mai dificilă din viața ei, primele zile de după nașterea micuțului, au trecut cu bine, iar acum nu poate decât să se bucure de minunea din viața ei.

Încă de când a venit pe lume, Marinela Mavrodin a menționat că este de părere că fiul ei, Matthias Andrei, îi seamănă leit tatălui său. Recent, tânăra mămică a postat în mediul online o nouă imagine cu bebelușul și partenerul său, în care le demonstrează încă o dată tuturor cât de bine seamănă cei doi, tată și fiu.

Citește și: Cum arată Marinela Mavrodin, la mai bine de la o lună de la naștere! Tânăra mămică se pregătește intens pentru botezul fiului său

Marinela Mavrodin, imagine emoționantă cu bebelușul și partenerul său

Robert, la fel ca întreaga familie, este topit după bebelușul său, iar primul lucru pe care îl face atunci când ajunge acasă este să petreacă timp cu micuțul.

Marinela Mavrodin i-a surprins de această dată într-o ipostază adorabilă, care a stârnit amuzamentul în mediul online în rândul fanilor ei, dând de înțeles, încă o dată, că fiul ei îi seamănă leit lui Robert.

Citeste si: Rezultatul autopsiei bărbatului lovit mortal de actrița Monica Odagiu. La ce concluzie au ajuns medicii legiști- kanald.ro

Citeste si: Două cutremure s-au produs în România, în urmă cu puțin timp. Unde au fost resimțite și ce magnitudini au avut- stirileprotv.ro

„Cum să fac să îi trezesc? Așa tată, așa fiu!”, a spus, mândră, Marinela Mavrodin în mediul online.

Citește și: „Poate văd cei de la Protecția Copilului” Marinela Mavrodin, amenințată cu legea la doar o săptămână după ce a devenit mamă! Nu i-a venit să creadă ce acuzații i se aduc. Ce s-a întâmplat, de fapt

Citeste si: ”Și slabă, și frumoasă, ca să muriți voi de ciudă, graselor și urâtelor!” Anamaria Prodan a stârnit controverse în mediul online, după ce a adresat cuvinte grele persoanelor care o critică- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 11 aprilie 2023. Ce sfânt apare în Marțea Mare?- stirilekanald.ro

Citeste si: Imagini sfâșietoare cu Monica Odagiu de la secția de Politie. Actrița s-a întâlnit cu familia tânărului accidentat mortal: "Vă rog să mă iertați, nu am vrut!"- radioimpuls.ro

De ce a fost nevoită Marinela Mavrodin să facă cezariană de urgență?

La câteva zile de la naștere, când apele s-au mai liniștit pentru Marinela Mavrodin, și-a găsit puterea să vorbească despre experiența traumatizantă pe care a trăit-o înainte de a intra în operația de cezariană, când medicul i-a dat vestea că bebelușul a încetat să se mai dezvolte, în mod subit.

„Știu că nu am intrat să vorbesc cu voi, dar credeți-mă că am fost foarte panicată. S-a întâmplat totul foarte repede, nu credeam, mai aveam cel puțin două săptămâni, mă gândeam că o să fie bine, o să nasc natural. Programasem cezariana pe data de 1 martie, că am zis că până atunci poate mi se rupe apa și bebe vine natural. Am fost vineri la doamna doctor, să îl monitorizăm, când am făcut ecografia, doamna doctor a constatat că bebe nu a mai luat în greutate, placenta dădea semne să îmbătrânească, când mi-a spus m-am panicat atât de tare încât mi-a crescut tensiunea la 15. Mi-a zis că bebe nu mai crește, nu se mai hrănește și că cel mai bine e să îl scoatem.

Momentul în sine, când a venit bebe, când l-am auzit că plânge, efectiv am început să plâng și am plâns în hohote. A fost un pic mai micuț, pentru că în ultima săptămână nu a luat în greutate. A fost cel mai frumos sentiment din viața asta. E atât de micuț și de drăgălaș și seamănă 99,9% cu tată, n-are nimic de la mami, dar iubesc asta Mâine cred că o să ne externăm. Momentan l-au băgat și la lampă, pentru că a făcut icter. În rest, este în regulă, a scăzut doar 100 de grame și nu prea a vrut să pape, abia de astăzi a început să mănânce mai bine. Am stat cu sufletul la gură până acum, până a venit doamna doctor și mi-a spus că este din ce în ce mai bine”, a spus Marinela în mediul online.