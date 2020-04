In articol:

sursa foto: arhiva

O asistenta medicala din Botosani s-a ales cu dosar penal pentru ca a infectat intentionat cu coronavirus mai multe persoane.

O femeie de 47 de ani, angajata la Spitalul Judetean de Urgenta din Botosani, are dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor transmisibile. Asistenta ar fi mintit in ancheta epidemiologica si si-ar fi imbolnavit cel putin o colega de serviciu.

Botosaneanca a mintit in timpul anchetei facute de DSP, dar pana la urma adevarul a iesit la iveala. Ea fusese la inmormantarea la care s-a imbolnavit si tanara de 27 de ani care ulterior a murit. In timpul investigatiilor autoritatilor, asistenta medicala a negat ca ar fi fost prezenta la acea inmormantare, desi mai multi martori declarasera ca au vazut-o acolo.

Intr-un final, pusa in fata declaratiilor facute de martori, femeia in varsta de 47 de ani si-a recunoscut minciuna. Asistenta medicala de la Spitalul Judetean de Urgenta din Botosani a marturisit ca a fost la inmormantarea la care a participat si tanara de 27 de ani din Candesti care a murit, fiind considerata pacienta zero infectata cu COVID-19 in judet.