Povestea bucurestenilor care au dat viata de oras pe traiul de la sat, dar si impresionanta poveste de viata a afagnului care s-a refugiat in Romania, tara pe care o vede ca pe o a doua sa viata, au fost urmarite de sute de mii de romani din intreaga tara.

Ieri, in intervalul orar 14:30 – 16:00, Kanal D a inregistrat 3,1% rating si 11,3% cota de piata, pe targetul National, si 2,9% rating si 10,8% cota de piata, pe targetul All Urban.

​Editia de duminica „Asta-i Romania” a fost urmarita, in medie, in fiecare minut al difuzarii, de peste o jumatate de milion (543.000) de telespectatori din intreaga tara. Minutul de maxima audienta, atins la 15:26, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste 753.000 de fani ai emisiunii.