Bianca de la Puterea dragostei, pusă din nou la zid de Berna! La o lună de la terminarea celui de al doilea sezon al emisiunii ”Puterea dragostei”, spiritele încă nu s-au calmat printre finaliști! Bianca Comănici rămâne în continuare subiectul fierbinte al discuțiilor dintre foștii concurenți, mai mult decât atât, după o ironie făcută de brunetă în care spunea că ea s-a ales cu premiul, iar colegii săi cu...priza, atacurile în ceea ce o privește s-au întețit.

Berna, de pildă, nu a uitat că Bianca a refuzat să îi mai ofere trofeul ”Puterea dragostei”, promis pentru a vota să ajungă în finală, și, dezamăgită, și-a vărsat focul pe fosta colegă de cameră, imediat după terminarea competiției. La doar câteva minute, în direct la WOWbiz.ro, ea avea să tune și să fulgere. ”Bianca m-a dezamăgit foarte tare! Pentru cei care nu știu, o parte a ultimului act, noi l-am înregistrat în Istanbul, iar după acea parte a finalei, am intrat în cameră împreună cu Bia. Ea mi-a spus atunci, ”Berna, orice ar fi, dacă eu câștig, trofeul o să ți-l dau ție, orice ar fi, fiindcă îmi ești dragă și îmi ești prietenă, îmi ești apropiată”. Eu am crezut-o iar...”, a povestit Berna, care avea să comenteze și reacția colegilor când au auzit de promisiunea făcută de brunetă. ”Atunci când le-am spus celorlați concurenți...” o să vedeți că o să îmi dea trofeul”, toți m-au contrazis și mi-au zis...”Berna, nu o să primești nimic, pentru că așa e ea”. Eu nu am crezut pe nimeni...Dar acum, m-a dezamăgit foarte mult”, a povestit Berna despre Bianca de la Puterea Dragostei.

Bianca de la Puterea dragostei, pusă din nou la zid de Berna! Finalista show-ului avea să pluseze și să dea și o serie de detalii privind votul între concurenți și strategiile făute pe ultima sută de metri. ”Știam deja că ea va câștiga cu Livian atunci când a reușit să se califice între primele trei fete, pentru că ea a făcut o manevră foarte mișto și era foarte deșteaptă. Bianca s-a folosit să ne voteze pe noi și pe Philip în Marea Finală pentru că știa că dacă intra în ultimul act cuplul Andreea și Marius nu va câștiga ea compeția. A avut o strategie foarte mișto, bravo ei, că e deșteaptă. Eu nu credeam că ea o să intre în marea finală pentru că n-avea ce căuta acolo și o fată care a câștigat și sezonul 1, nu era corect”, a spus Berna după show la WOWbiz.ro

Bianca de la Puterea dragostei, pusă din nou la zid de Berna! Și dacă toată lumea credea că, după o vreme, Berna se va calma, ei bine, nu a fost deloc așa! Prezentă în emisiunea ”Totul despre Puterea dragostei”, difuzată pe WOWbiz.ro, blonda a lansat o serie de acuzații extrem de dure la adresa Biancăi Comănici. ”Bianca a postat un tik toc și a spus că ea câștigat premii, iar alții o priză și a arătat ostentativ spre perete. E...ea a rămas cu premiile, dar tot singură, căci nu mai este cu Livian! Eu prefer mai mult să am lângă mine iubirea vieții mele și nu să am mulți bani. Bianca a câștigat, doi ani de zile cât a stat acolo, bani! De fapt, a stat doar pentru bani, căci nu a câștigat doar 10.000 de euro, ci mai mulți. Noi în schimb, eu și Philip, am câștigat iubirea adevărată, nu am mințit cu nimic”, a comentat Berna, care, după ce a stat șapte luni în cameră cu Bianca a vorbit cu dezamăgire despre fosta ei colegă. ”Nu mi se pare normal ca o fată care a stat doi ani acolo, să câștige și al doilea sezon, mi se pare foarte urât. Eu o înțeleg și pe ea că a luptat, că a suferit, dar să primească încă o dată trofeul, pentru ce...că nu înțeleg. Să se întoarcă în sezonul 3, să își câștige banii în continuare. Ea nu are suflet pentru nimeni, nici pentru familia ei și acesta este adevărul. Îmi pare rău că eu am pus suflet în prietenia noastră, și am primit un zero înapoi. Nu știu cum pot să existe astfel de oameni și astfel de om, care să fie atât de haină și de vicleană! Regret că am dat-o pe Ella deoparte și am ales un șarpe”, a conchis blonda la WOWbiz.ro!