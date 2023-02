Atingeri suspecte între doi concurenți, în apartamentul Gabrielei Cristea! Prezentatoarea TV era acolo și a văzut întreaga scenă: „S-au întâmplat lucruri” 

In articol:

Gabriela Cristea i-a luat pe fani prin surprindere, după ce a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre doi dintre concurenții din cadrul show-ului matrimonial pe care îl moderează. Vedeta ”a dat din casă” câteva detalii picante despre Daiana și Dani, surprinzându-i astfel pe telespectatorii emisiunii.

Mai precis, deși Dani era într-un proces de cunoaștere cu o altă concurentă din cadrul emisiunii, Denisa, tânărul a mers la o întâlnire cu Daiana. Printre locațiile pe care le-au vizitat s-a numărat și studio-ul foto al Gabrielei Cristea, iar prezentatoarea TV a confirmat în cadrul unei emisiuni că între Daiana și Dani au avut loc mici apropieri, pe care le-a văzut chiar ea.

„Probabil că de săptămâna viitoare o să dăm drumul (n.r- studio-ului foto), pentru că deja avem ceva în lucru în zona asta de luna iubirii. Noi aveam un apartament în Dorobanți care stătea gol și tot ne gândeam să-l închiriem, să nu știu ce. Dar ne gândeam și la treaba asta, pentru că noi folosim foarte mult social media. Am stat, ne-am gândit, răzgândit și într-o seară ne-a venit ideea genială: hai să facem un studio foto acolo. Am fost, am amenajat și am tot făcut poze cu diverși prieteni, ca să avem pentru promovare.

Astăzi (n.r- 14 februarie) au venit la mine la studio doi concurenți, care teoretic nu aveau nicio treabă unul cu celălalt. La studio-ul foto. Și le-am făcut niște poze pentru Valentine s Day. Au primit un premiu, doar nu i-am luat eu <Hai cu mine>. Și acolo s-au întâmplat lucruri... Da, în sensul că priviri, atingeri.”, a spus Gabriela Cristea, în cadrul unei emisiuni TV.

Dani a fost nehotărât în privința celor două tinere

După vizionarea imaginilor unde Dani a fost surprins la ședința foto alături de Daiana, Gabriela Cristea a dezvăluit că Denisa, prima cucerire a tânărului, nu a fost tocmai încântată de faptul că potențialul ei iubit a mers la întâlnirea cu concurenta Daiana, motiv pentru care tânăra chiar a plâns, fapt dezvăluit chiar de prezentatoarea TV.

„Vreau să vedem si reversul medaliei pentru că știm foarte bine că nu mai târziu de ieri seară discutam despre ce se întâmplă, că ești nehotărât și vrei să o cunoști și pe Denisa, că vrei să o cunoști în același timp și pe Daiana, motiv pentru care Denisa ieri, de exemplu, nu a fost tocmai confortabilă, am surprins și câteva momente în care ea a plâns.”, a spus Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii.

