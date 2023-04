Au apărut primele imagini cu accidentul mortal în care a fost implicată actrița Monica Odagiu. Ce se observă pe filmare?

In articol:

În decursul zilei de ieri, Monica Odagiu a trăit șocul vieții după ce a lovit un bărbat în vârstă de 35 de ani, care și-a pierdut viața în urma impactului.

Din primele informații oferite de actriță, tânărul s-ar fi aruncat în fața autovehulului, însă vedeta nu a mai avut timp de reacție, totul petrecându-se într-o fracțiune de secundă.

Ancheta înaintează și s-au făcut publice deja primele imagini surprinse de camerele de supraveghere. Iată cum s-a petrecut teribilul accident care a dus la moartea bărbatului!

Accidentul teribil în care a fost implicată Monica Odagiu, surprins pe camerele de supraveghere

Conform România TV, bărbatul care a murit lovit de mașina Monicăi Obagiu ar fi fost sub influența băuturilor alcoolice, întrucât ar fi fost dat afară de la locul de muncă. Camerele video din zonă au surprins întregul moment, dar totuși nimeni nu poate spune cu exactitate încă ce s-a întâmplat. Anchetatorii au două piste, și anume: posibilitatea în care bărbatul de 33 de ani s-ar fi aruncat în fața mașinii sau acesta s-ar fi împiedicat și a căzut pe stradă fix în fața mașinii actriței.

Din imagini se vede clar gestul făcut de tânărul de 33 de ani chiar înainte ca mașina actriței să ajungă lângă el. Acesta se apleacă puțin și cade în fața autoturismului. Rămâne de văzut dacă a fost un accident sau bărbatul a vrut să își pună capăt zilelor.

Accidentul a avut loc în decursul zilei de ieri, 9 aprilie, în centrul Capitalei. Imediat după impact, actrița a fost testată cu etilotestul și Drgtest, însă rezultatele au fost negative la ambele.

„La data de 9 Aprilie a.c., în jurul orei 16.15, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe strada Ştirbei Vodă. Din primele informaţii, o femeie în vârstă de 26 de ani a condus un autovehicul pe str. Ştirbei Vodă dinspre Calea Victoriei, iar în dreptul staţiei STB Luterană, a surprins şi accidentat un bărbat în vârstă de aproximativ 35 de ani. În urma accidentului de circulaţie s-a declarat decesul pietonului, după ce în prealabil au fost efectuate manevre de resuscitare”, a transmis Brigada Rutieră a Poliţiei Capitalei.

Monica Odagiu, traumatizată după scena înfiorătoare a accidentului

Monica Odagiu nu își poate scoate din cap scena în care bărbatul de 35 de ani și-a dat ultima suflare chiar sub privirile sale. Vedeta este în stare de șoc și însă nu poate trece peste tragedie.

“Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație in care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am incercat să evit acest tragic eveniment. Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta. Îmi cer scuze tuturor celor care așteptau o reacție imediată din partea mea, dar vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în stare. Departe de mine gândul de a ascunde vreo chestiune relevantă vizavi de acest tragic eveniment și vreau să subliniez că totul a fost înregistrat pe camerele video, iar cei care se ocupa de caz si au apucat să le verifice apreciază că nu am greșit, reacțiile mele în acele clipe fiind firești și corecte. Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit. Din păcate eu nu am putut schimba în niciun fel acest final, deși am făcut tot ceea ce se putea face in acele secunde pentru a evita o tragedie. Vă rog pe toți să mă înțelegeți că în aceste momente am și eu nevoie de liniște ca să pot să trec peste șoc. Vă mulțumesc dacă lăsați legea să-și spună cuvântul ”, a transmis Monica Odagiu, pe rețelele de socializare.

Momentul în care Monica Odagiu lovește cu mașina bărbatul de 35 de ani [Sursa foto: captura video - România TV]