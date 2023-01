Au vrut să cumpere mobilă nouă, dar s-au ales și cu banii luați, și fără produse. Mai mulți români au fost țepuiți de o companie care produce bucătării

In articol:

Așa cum se întâmplă în fiecare an, mai mulți români au vrut să își renoveze casele. Când au ajuns la bucătării, aceștia au apelat la firmă care produce corpuri pentru acest spațiu.

Nu mică le-a fost mirarea însă când au constatat că mobila nu avea să le fie livrată, și nici banii pe care i-au plătit nu le-au fost returnați.

Chiar dacă oamenii au încheiat contracte cu firma care trebuia să le livreze mobila, care are magazine în mai multe orașe din România, aceștia nu mai au speranțe că o să-și vadă vreodată mobila.

Unul dintre românii țepuiți spune că a contactat compania după ce a văzut un anunț pe rețelele de socializare.

Mai mult decât atât, bărbatul a fost chiar și în showroom-ul firmei, așa că nu s-a gândit că totul ar putea fi doar o păcăleală, așa că omul a scos 10.000 de euro din buzunar pentru mobila mult visată.

„Recomandarea am găsit-o pe Facebook(...) A venit un băiat care mi-a făcut niște măsurături, profesionist.(...) Am participat și am fost selectat de ei la o tombolă în care mi-au dat una dintre bucătării gratuit, în valoare de 6.000 de euro.(...) Am zugravi acasă și nu am această bucătărie și 10.000 de euro sunt bani pentru mine(...) A fost foarte bine gândit, foarte bine stabilit.(...) Am contract”, a mărturisit unul dintre românii țepuți, pentru un post de televiziune.

Ioana, o tânără care a fost și ea țepuită, spune că a scos 7000 de euro din buzunar, și a rămas și fără ei, și fără produse.

„Acum câteva zile am aflat din presă, după care de la domnul reprezentant, că s-a închis (n.r. firma).(...) Din păcate, am plătit integral. Am fost atrasă de cel 10% discount.(...) Aproximativ 7.000 de euro. Am dovada plății. Plata s-a făcut cu cardul.(...) În aprilie, într-adevăr, a venit cineva, a doua zi după ce am semnat, să se uite la spațiu să înțeleagă cu ce lucrează. Acea vizită a fost prima și ultima. Bucătăria trebuia să se livreze în perioada aceasta”, a spus Ioana.

