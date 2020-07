AUDIO ȘOC. Anamaria Prodan, val de înjurături. „Mai faceți p..a”

In articol:

Anamaria Prodan, una dintre figurile tot mai căutate de camerele TV, continuă să șocheze cu stilul său bărbătesc. Deși în fața camerelor TV afișează o mină de doamnă, Anamaria Prodan își dă în petec, din nou, în cadrul unei înregistrări audio.

Când a început totul? Anamaria Prodan Reghemcapf a intrat într-un conflict ascuțit cu CSU Craiova în 2016 și cu un colaborator român stabilit în Italia în timpul negocierilor pentru transferul unui fost junior din Bănie, Sergiu Jurj, ofertat de Verona. Dacă în urmă cu patru ani era dorit de formația italiană de tradiție, băiatul se află acum în L3, la Focșani.

De ce a pornit scandalul provocat de Anamaria Prodan

Pe când juca la Școala de Fotbal „Ardealul" din Cluj, atacantul Sergiu Jurj era o mare promisiune. La 16 ani, era una dintre jucătorii cei mai bine cotați ai României, fiind coleg la națională, la U18, cu Denis Man, Olaru, Răzvan Oaidă și Florinel Coman. A fost perioada în care puștiul a intrat în vizorul Veronei, care și-a propus să-l transfere.

Sergiu Jurj a fost chemat, întîi, la o perioadă de probe, ca apoi să existe interes din partea italienilor să îl transfere pe puști. Au existat chiar două tentative de finalizare a negocierilor, dar discuțiile s-au blocat. Impresariat la vremea respectivă de Anamaria Prodan, transferul lui Jurj a fost blocat de trei agenți care revendicau comision spre nemulțumirea celor de Verona: Prodan Reghecampf, Virgil Colfescu, impresar de origine română din Florența, și Alessandro Acri, fost jucător la Fiorentina și Milan, ex-scouter Milan, stabilit la Timișoara, notează gsp.ro.

Scandalul a explodat la CS U Craiova

După mai multe runde de negocieri, tânărul a ajuns la CSU Craiova. A stat în Bănie numai un an și jumătate, din păcate, timp în care nu a reușit să facă pasul către În ciuda regresului, Verona, care a continuat să îl monitorizeze, s-a interesat din nou de condițiile în care Jurj poate ajunge în Italia.

Aici survine momentul în care un conflict aspru s-a iscat între conducerea Craiovei și Anamaria Reghecampf. „Agenta a încercat să-l facă jucător liber pe Jurj pentru a-i facilita trecerea în Italia, în timp ce conducerea din Bănie i-a răspuns căutând s-o sară din schema tratativelor, cu toate că-l reprezenta pe fotbalist", povestesc sursele colegilor de la gsp.ro

Un mesaj audio trimis de Anamaria Prodan Reghecampf către Colfescu scoate la suprafață furia impresarei, care folosește un limbaj trivial și un ton agresiv. Colfescu refuză azi să mai facă orice comentarii pe marginea incidentului.

„Virgile, îmi spui și mie în p...a mea că trebuie să semneze Craiova actele, a treia parte pentru Verona? P...a mea...Îmi spui sau nu-mi spui? Că e jucătorul meu...Că dacă nu, nu mai reziliez niciun contract cu Craiova și mai faceți p...a transferul. Las-o în p...a mea!".

„Un alt mesaj audio a plecat pe același subiect și spre președintele Craiovei, Marcel Popescu, pe care Prodan Reghecampf îl anunță că se va răzbuna pur și simplu pe jucător, intenționând să-l blocheze la o ligă inferioară doar fiindcă tatăl fotbalistului semnalase probleme legate de veridicitatea unei semnături pe documentele fiului: «Marcele, pentru cum a vorbit ta-su cu avocatul meu la modul că nu există semnătura lui și toate bagabonțelile astea, i-am spus și lui Mihai (n.r. Rotaru, finanțatorul clubului), care m-a sunat acum...nu fac nimic, nu semnez nimic să bage în TMS (n.r. sistemul internațional de înregistrare al transferurilor), să considere picat transferul, pe perioada contractului cu mine ăsta nu se va mișca de la liga a patra".

De ce e blocată Anamaria Prodan de Craiova

Finalmente, Craiova și Verona au bătut palma numai pentru un împrumut al lui Jurj, care a rezistat un singur sezon la Hellas, după care s-a întors la Craiova, iar traseul carierei lui s-a dus abrupt la vale. În prezent, la 22 ani, e eșuat în L3 la CSM Focșani.

„Cazul Jurj e numai o piesă din puzzle-ul care a dus la blocada totală a Craiovei pentru Anamaria Prodan", spune sursa gsp.ro. Impresara are porți închise în Bănie, unde nu a putut duce sau reprezenta niciun fotbalist de sezoane bune.

Ce spune Anamaria Prodan

Sergiu Jurj spune că „n-aveam eu puterea să influențez tratativele intercluburi și nu știu de ce s-a ales doar varianta de împrumut atunci. Probabil că a contat și felul în care Anamaria a pus atunci problema, dar mi-e greu să cred că doar dintr-o conversație mai aprinsă nu s-a putut face un transfer definitiv. Eu am lucrat cu Ana de la 15 ani până la vârsta majoratului, m-a susținut mult, n-am ce să-i reproșez. Îi port tot respectul posibil pentru că m-a ajutat enorm de când eram copil"

Anamaria Prodan Reghecampf a tratat cu superficialitate și indiferență subiectul în momentul în care a fost întrebată de reporterii Gsp cum comentează limbajul suburban folosit în discuții oficiale. „Au fost discuțiile mele private cu un președinte, un patron, un asociat. Sunt lucruri care mă privesc doar pe mine"



„Dacă primiți vreo înregistrare în care mă auziți pe mine vorbind necivilizat, vă voi putea explica. Dar în cazul de față, vă rog să o întrebați pe Anamaria Prodan. Pentru noi, Jurj a fost un jucător care n-a confirmat și atât”

Marcel Popescu, președinte U Craiova

„Nu înțeleg de ce trebuie să mai răscolim toate acele povești cu Verona. Cui îi mai servește asta? A fost, s-a dus, ne vedem de treburi mai departe”

Petre Jurj, tatăl lui Sergiu

Anamaria Prodan a rupt tăcerea despre amant. „Laur știe!”

Anamaria Prodan, soția lui Laurențiu Reghecampf, a făcut câteva comentarii despre ceea ce a scris presa mondenă despre divorț și despre pumnul aplicat lui Dan Alexa, gest extrem de mediatizat.

În lumea fotbalului circulă pe la colțuri, de mai mult timp, varianta că Dan Alexa și Anamaria Prodan au avut o legătură amoroasă în care s-au investit nu doar nopți pierdute, ci și sentimente.

Apogeul relației a fost palma dată de Anamaria Prodan lui Alexa în fața camerelor TV. Reacție produsă, după cum se scria la vremea respectivă, din cauza geloziei celei care, oficial, e măritată cu Laurențiu Reghecampf.

Chiar dacă timpul a trecut, posibila legătură dintre cei doi nu s-a îngropat. Oamenii au vorbit, cei implicați au tot fost întrebați dacă este ceva adevărat, iar așa subiectul a rămas la suprafață. Fără a fi confirmat de vreo parte implicată. Rămând în istorie doar imaginile respective, care au făcut înconjurul pământului.

Anamaria Prodan nu uită episodul Dan Alexa

Anamaria Prodan a mai vorbit încă o dată despre subiectul despre care tot ea a zis că nu este deloc o știre. „Lumea m-a divorțat de Reghecampf de patru mii de ori. Eu sunt vulcanică și toți se feresc de mine ca de diavol când sunt nervoasă. E foarte rău că sunt așa și am de lucrat aici cu mine. Când e ceva ce mă deranjează eu mă exteriorizez. Îmi ies din minți când se face o nedreptate. Eu când fac ceva pentru cineva, muncesc și când nu sunt apreciată înnebunesc”, a declarat Anamaria Prodan.

„După scandalul cu Alexa mă oprea lumea pe stradă și-mi zicea că-l vede peste tot pe Dan. Exista vreo zi fără Alexa prin presă? Pentru mine e cel mai bun antrenor al generației sale! Poate cel mai bun”, a mai mărturisit Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan nu îl poate uita pe Dan Alexa

Anamaria Prodan și-a repus pe tapet sentimentele pe care le are pentru Dan Alexa. Dacă e vreun mesaj subliminal față de Alexa sau nu, doar impresarul știe.

„Mie mi-e superdrag Alexa. Este sufletul meu, iar Laur știe. Dan este cel mai apropiat om de-al nostru. Dan este un produs al meu, Laur nu prea are treabă cu el. Ei vorbesc doar despre fotbal, de-ale lor. Eu când mă implic în viață unui antreor, jucător, vreau să fiu ascultată la secundă! Atunci a fost un scandal și am greșit când am ripostat. Oricum, băiețașul ăla n-avea voie să filmeze acolo la două ore după meci. Dacă-i dădeam în judecată pe el și postul să fi văzut pe unde scoateau cămașa”, a mai spus Prodan, potrivit gsp.