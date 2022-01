Augustin Viziru, prins la furat, într-un magazin din Anglia. Cum a reușit să scape: "Am zis că ne arestează"

In articol:

Augustin Viziru s-a declarat în nenumărate rânduri un împătimit al adrenalinei, însă rareori a vorbit despre experiențele care l-au făcut să trăiască emoții de nedescris. Recent, în cadrul podcastului găzduit de Radu Țibulcă, actorul a recunoscut că a încercat să fure în adolescență, însă până la urmă a fost prins.

Augustin Viziru, despre primul lui furt

Augustin Viziru a povestit că tatăl lui era un bărbat drastic și impunător, însă de cele mai multe ori regulile pe care i le impunea erau fix degeaba. Așa s-a întâmplat și pe vremea când avea doar 16 ani, atunci când actorul, surprins de gestul unui coleg, a încercat să fure ceva dintr-un magazin.

Deși nu a fost prins la acel moment, fratele lui Lucian Viziru a dezvăluit că nu s-a confruntat niciodată cu asemenea emoții: "La un moment dat l-am văzut pe unul că fură un parfum. I-am zis: 'Băi fraiere, vezi că ai o bară metalică pe sticluță, când trece de porți, sună. Și te prind'. Eu n-am avut nicio intenție, dar el a scos aia și a ieșit afară cu parfumul, toată echipa de copii a văzut ce a făcut ăla. Și toată lumea a zis că merge treaba. Și am ajuns în Anglia și eu acum zic că îmi era așa…nu furasem niciodată, dar eram pasionat de biliard.

Augustin Viziru [Sursa foto: Captură YouTube]

Am intrat într-un magazin și am văzut un tac de snooker frumos, superb. Era vreo 700 de lire. Eu știam biliard, l-am luat, m-am uitat, casieria era în spate, era un culoar cu haine, nu știa lumea pe vremea aia de ce erau în stare românii. L-am desfăcut, l-am băgat pe crac pe primul, pe al doilea. Băi, o adrenalină și niște emoții ce am avut atunci, nu poți să îți dai seama. În momentul în care am ieșit afară: Așa ușor e? Și am zis că nu mă opresc." , a declarat Augustin Viziru, în cadrul podcastului amintit.

Augustin Viziru [Sursa foto: Captură YouTube]

Augustin Viziru: "De atunci nu am mai pus mâna pe nimic"

Experiența cu primul obiect furat nu i-a pus capac lui Augustin Viziru, așa că a decis să mai încerce din nou să aibă parte de aceeași adrenalină. De această dată, însă, actorul a recunoscut că a fost prins de angajata magazinului, care, totuși, nu a dorit să anunțe poliția: "Și avea tata o secretară și mi-a zis să îi iau și ei o fustă. Am intrat, am luat fusta, am băgat-o în pantaloni, am ieșit cu fusta afară. Apoi a venit o angajată de acolo după mine, că am luat ceva fără să plătesc, i-am zis că sunt antrenor, că am copii cu mine. Am luat-o pe stradă cu angajata să merg după copii înainte. Și era asta în partea stângă, secretara lui tata în mijloc și eu în dreapta. Și secretara avea o pungă în mâna stângă, nu știam cum să îi zic să o mute pe dreapta, ca să scot fusta și să o arunc.

Ea era panicată, cum eram și eu de altfel. I-am făcut semn până la urmă, am scos fusta din pungă și am aruncat-o sub o mașină. Țin minte că stăteam într-un camping, pe undeva. Cele mai urâte două ore din viața mea. De atunci nu am mai pus mâna pe nimic, niciodată. Simțeam că îmi zboară inima din piept, efectiv. Dacă auzeam o sirenă de poliție ziceam că e gata, ne-a luat. Am zis că ne arestează și așa mai departe. Aia a fost experiența mea de hoț. Nu sunt bun, îmi tremură mâinile, am emoții.", a mai spus Augustin Viziru, în cadrul aceluiași podcast.

