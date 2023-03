Aurelian Temișan spune totul despre săruturile cu Loredana Groza: "Loredana mai mult se gâdila decât se săruta. Aștept și al treilea sărut"

In articol:

Pe Aurelian Temișan îl știe cu siguranță toată România. Actorul a cucerit inimile spectatorilor încă de la începutul carierei sale, iar duminică seara la "40 de Întrebări cu Denise Rifai" și-a amintit cu drag de acele momente și mai ales de debutul său în cinematografia românească.

Totul s-a petrecut în 1994, atunci când Aurelian Temișan a jucat în comedia "A doua cădere a Constantinopolului", unde a interpretat un dublu rol. În aceeași producție a avut-o drept colegă de platou pe Loredana Groza, alături de care a avut de interpretat și scena unui sărut foarte pasional.

Invitat la "40 de întrebări cu Denise Rifai", Aurelian Temișan a vorbit despre cele două săruturi cu Loredana Groza, dar și despre momentele în care diferite femei au încercat să intervină în relația dintre el și Monica Davidescu.

În 1994, Aurelian Temișan a jucat în pelicula "A doua cădere a Constantinopolului", regizată de Mircea Mureșanu. Producția a atras multe critici, dar a depășit atunci un milion de spectatori.

Aurelian Temișan i-a avut colegi de platou pe marii actori ai comediei românești precum Stela Popescu, Alexandru Arșinel, Dem Rădulescu, Jan Constantin, dar și pe Loredana Groza alături de care a jucat și sene fierbinți ale sărutului.

Mulți ani mai târziu, Aurelian Temișan și Loredana Groza au interpretat o nouă scenă romantică în producția Mama Mia. Cei doi se sărută din nou după 24 de ani așa că Denise Rifai a venit cu întrebarea: Ce sărut a fost mai reușit, primul sau al doilea sărut cu Loredana Groza?!

"Atunci când pe scenă execut un sărut profesional, nu mă gândesc niciodată la persoana din spatele rolului care este în fața mea.

Eu sărut personajul, așa înseamnă să te interpui cu rolul și să ai în fața ta personajul respectiv, nu pe soția ta sau vreo colegă cu care ai putea avea în afara scenei o altă relație. Dintre cele două săruturi, mai profund a fost cel din Mama Mia pentru că la începuturi, eram tineri amândoi.

Eram timizi, Loredana mai mult se gâdila decât se săruta. A fost mai fierbinte primul pentru că era foarte cald afară, dar cel din Mama Mia a fost așezat, dar eu nu am sărutat-o pe Loredana pe scenă, îmi pare rău, eu am sărutat personajul și cred eu că a fost credibil.

Acum, că în mintea omului din sală s-a produs și legătura cu cei 24 de ani înainte, e minunat. A fost frumos, mă întreb oare când va fi al treilea", a explicat Aurelian Temișan, la "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Aurelian Temișan nu a cedat niciodată în fața ispitelor

Aurelian Temișan și Modica Davidescu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Cei doi au păreri diferite despre gelozie, dar și despre alte aspecte în viață, însă întotdeauna au știut cum să pună familia pe primul loc.

Chiar dacă a întâlnit femei care au încercat să îl cucerească deși era căsătorit, Aurelian Temișan a știut întotdeauna să își prețuiască familia și mai ales partenera de viață. Duminică seara, Denise Rifai i-a adus întrebarea roșie: De câte ori ați fost ispitit?

"De nenumărate ori. Este în firea umană și să ispitească și în același timp este în firea umană, a celui care este ispitit, să accepte sau să îi explice ispitei că nu este cazul.

Face parte din natura meseriei, din latura noastră de artiști să întâlnești oameni, care unii doar din dorința de a se da interesanți încep să flirteze, alții o fac dintr-un sentiment pe care îl au pentru acel om pe care și l-au zugrăvit în minte ca pe o icoană.

Sunt totuși 34 de ani de scenă, sunt mii de spectacole în care după spectacole, aproape de fiecare dată am stat de vorbă cu oameni pe care nu îi văzusem niciodată și aproape la fiecare spectacol a existat câte cineva, minunat așa cum ești tu, care să vină și să vrea ceva de la mine.

La Brașov cred că i-am spus domnișoarei, când am aflat că are 17 ani, să mai stea un pic și mai vorbim peste 2-3 ani. Eu am mai fost în Brașov, dar ea nu a mai apărut, probabil că ei îi trecuse și bine că i-a trecut", a mărturisit Aurelian Temișan, în platoul Kanal D.

