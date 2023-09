„Auzi, ai grijă, atât îți trebuie” Theo Rose a trecut la avertismente imediat, chiar cu fiul ei în brațe. Cu ce nu este de acord sub nicio formă: „Nu mi-a convenit”. Chiar artista a făcut public momentul plin de umor

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, tânăra păstrează frecvent legătura cu urmăritorii ei, ținându-i pe aceștia la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

De curând, însă, tânăra a reușit să le aducă zâmbetul pe buze celor ce o urmăresc, asta pentru că a postat un videoclip unde apare alături de fiul ei, spunându-și mai în glumă, mai în serios, nemulțumirea față de un cântec pentru copii.

Bineînțeles, ulterior i-a transmis și fiului ei, Sasha, tot într-o notă de umor, un mesaj, mai precis, să aibă mare grijă ce înțelege din mesajul melodiei.

„E melodia asta cu cei 5 bobocei de rață au plecat pe lac la joacă la scăldat când rața mamă strigă mac, mac, mac, 4 boboci de rață au ascultat și după îi numără, 1, 2, 3, 4 și după 4 bobocei de rață au plecat pe lac la joacă la scăldat și când îi strigă mama mac mai sunt 3 și după 2, și după 1 și după niciunul nu-i mai răspunde lu` mă-sa. Eu ce am zis, or fi murit puii, s-or fi înecat în lac la scăldat la joacă, zic ce or fi făcut?! Când colo, ce credeți?! Vine rățoiul acasă și el când strigă mac mac mac, cei 5 boboci de rață au ascultat și au venit că i-a strigat ta-su, mă-sa ce?! Mă-sa o tută cum ar veni. Mă uit la el așa (n.r- la fiul ei, Sasha) și îi zic: <<Auzi, ai grijă ce înțelegi din melodia asta că atât îți trebuie>>. Cum ar venit să asculți de tac-tu, de mă-ta nu. Ia uitați-vă, nu mi-a convenit cu melodia asta. O să fac eu o variantă.”, a spus Theo Rose, în timp ce își ținea copilul în brațe.

Anghel Damian, alături de Theo Rose în ziua nașterii

Așa cum era de așteptat, Anghel Damian a fost alături de iubita lui, Theo Rose, în ziua nașterii, însă asta nu e tot, căci regizorul a ținut-o de mână pe mama fiului său, până când bebelușul lor a venit pe lume.

De asemenea, pe lângă acest aspect, tânăra a mai precizat că s-a temut foarte tare de operația de cezariană, sperând până în ultimul moment că va naște natural, dar chiar și așa, totul a decurs foarte bine.

„M-­am temut foarte tare de operație și am sperat până în ultima săptămână la o naștere naturală, însă n-a fost să fie așa. Cu toate astea, în ziua nașterii, am mers la spital liniștită și nerăbdătoare să mă întâlnesc cu Sasha. Personalul spitalului a avut grijă să ne liniștească și să le încurajeze pe toate viitoarele mămici din blocul preoperator. Am fost fericită și liniștită în timpul operației, nu am simțit nicio durere, iar Anghel a fost lângă mine și m-­a ținut de mână tot timpul.”, a povestit Theo Rose pentru Viva.

Theo Rose și Anghel Damian [Sursa foto: Instagram]