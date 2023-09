„Mi-am dorit ca Sasha să știe” Theo Rose, gest emoționant pentru fiul său! Artista i-a pregătit o surpriză micuțului ei: „Să cunoască o realitate caldă a vieții noastre”

In articol:

Nu mai încape îndoială faptul că Theo Rose este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste din țara noastră. Încă de când a intrat pentru prima oară în lumina reflectoarelor, cântăreața a cucerit pe toată lumea datorită talentului, carismei, dar și a perseverenței sale.

Acesta este și motivul pentru care a reușit să-și construiască o carieră de succes atât în industria muzicală, cât și în actorie și televiziune.

Fără îndoială, este o artistă completă, însă nu doar pe plan profesional se bucură de reușite, ci și pe plan personal. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Anghel Damian, iar din rodul iubirii lor s-a născut și Sasha, fiul celor doi. Acum trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, iar artista face totul pentru ca micuțul să se simtă iubit și apreciat.

Theo Rose, jurnal pentru fiul său

Se pare că Theo Rose nu este doar o artistă extrem de talentată, ci și o mamă devotată. Atât vedeta, cât și partenerul său de viață, Anghel Damian, se implică activ în creșterea și educația micuțului Sasha și își doresc să fie cei mai buni părinți din lume.

Mai mult decât atât, pentru că a vrut ca peste ani să rememoreze toate amintirile și emoțiile pe care le trăiește acum, cântăreața a decis să-și scrie într-un jurnal toate gândurile sale legate de rolul de mamă.

Ulterior, atunci când Sasha va fi suficient de mare, jurnalul va ajunge la el. Theo Rose și-a dorit foarte mult ca fiul său să știe că le-a adus multă iubire și fericire, iar venirea lui pe lume a fost o binecuvântare pentru ei, dar și pentru cei dragi.

Citeste si: „Îmi vine să las mașina pe mijlocul străzii și s-o iau de nebună” Ce a scos-o din minți pe artista Theo Rose- kanald.ro

Citeste si: Imagini din dronă de la locul exploziei din Vrancea. Localnic: „Ne-au spus să fim pregătiți să plecăm”- stirileprotv.ro

Theo Rose, gest emoționant pentru fiul său, Sasha [Sursa foto: Instagram]

Citește și: „Un haos în viața mea” Theo Rose nu s-a mai putut abține! Artista a răbufnit și a spus tot ce avea pe suflet. Ce se întâmplă cu ea în această perioadă: „Îmi vine să vorbesc urât”

„Mi­-am dorit ca Sasha să cunoască o realitate caldă a vieții noastre din momentul în care am aflat că va veni pe lume. Discutând de­-a lungul timpului cu mama mea, am constatat că nu­-și amintește detalii care m-­ar fi interesat acum. Spune poveștile în mare, iar eu mi-­am dorit ca Sasha să știe, când va avea vârsta noastră, ce a însemnat, pentru fiecare dintre noi, venirea lui pe lume.” , a mărturisit Theo Rose pentru Viva.ro.

Citește și: Întâmplarea tristă pe care Theo Rose n-o va uita niciodată: „Mi s-a rupt sufletul”. Artista a fost marcată de lucrurile pe care le-a văzut într-un spital din România: „Asistentele nu mai făceau față”

Citeste si: „Cred că o să-i fac și ei o plângere penală. Vrea detalii despre mine, vrea să îmi ia copiii întreabă oamenii despre mine, mă agasează.” Dana Roba a mărturisit cine este persoana care vrea să îi ia fetițele- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- O profesoară i-a rugat pe părinți să doneze banii de flori în scop caritabil: ”Am vrut să aduc o fărâmă de speranță în sufletul acestei mame”- stirilekanald.ro

Citeste si: "Am cunoscut un om dezinvolt, cu vorbele la el. Chiar nu mai știu ce să mai cred". Dorian Popa, noi clarificări privind investițiile făcute. Cum a ajuns să-l cunoască pe milionarul Călin Donca- radioimpuls.ro

Theo Rose încă îl alăptează pe micuțul Sasha

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Theo Rose este o mamă grijulie și atentă la nevoile fiului său. Și-a dorit foarte mult să alăpteze și este bucuroasă că poate face asta și acum. Mai mult decât atât, se pare că pe Theo Rose nu are nimic nici împotriva alăptatului în public, întrucât este de părere că e o practică absolut normală, iar copiii au nevoie de hrană. Ea a mai adăugat și faptul că nu este nimic vulgar, iar oamenii ar trebui să se obișnuiască cu asta.

Citește și: ”Vine și stă pe la uși” Theo Rose spune ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat între ea și Horia Brenciu. Artista, adevărul despre relația pe care o are cu celebrul cântăreț

„Încă îl alăptez pe Sasha și sunt foarte bucuroasă că n­-am întâmpinat niciun impediment în acest sens. Am stocat lapte și la congelator pentru zilele în care sunt la filmări sau concerte. Despre alăptatul în public pot să spun că nu mă deranjează sub nicio formă, deși nu-l practic, pentru că nu am ocazia. Însă pe primul loc sunt viața, sănătatea și, deci, hrănirea bebelușilor și nu văd nimic vulgar și nici provocator la o femeie care își alăptează copilul pe o bancă, în parc.”, a mai spus Theo Rose pentru sursa menționată anterior.