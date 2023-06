Avem imaginile! Ce a făcut Nea Marin, la scurt timp după ce Theo Rose a născut?! Celebrul prezentator TV, surprins așa cum rar ai ocazia să-l vezi | EXCLUSIV

In articol:

La scurt timp după ce Theo Rose a adus pe lume primul copil, Nea Marin a fost surprins într-un mod cu totul și cu totul inedite pe străzile din București.

Prezentatorul TV i-a transmis o urare proaspetei mămici, cândva iubita nepotului său, iar mai apoi dus a fost!

Când vine vorba de sport și condiție fizică, Nea Marin este cu siguranță printre vedetele din România care pare că a descoperit secretul tinereții. Prezentatorul TV știe ce să facă să se mențină bine și întotdeauna radiază de energie. Mișcarea pare să fie secretul, căci nu se rușinează să facă sport chiar și buricul Bucureștiului.

Theo Rose și nepotul lui Nea Marin, Alex Leonte, au trăit o frumoasă poveste de dragoste, până în vara anului trecut, atunci când artista a anunțat separarea și a fost surprinsă alături de Anghel Damian. Odată ce a născut, celebrul prezentator TV a transmis și el, prin intermediul presei, o urare tinerei mămici. Artista și Nea Marin au avut o relație foarte bună cât timp ea și Alex Leonte au format un cuplu, vedeta vorbind adesea frumos despre prezentatorul TV.

Paparazzi WOWbiz.ro l-au surprins pe Nea Marin recent, la doar câteva zile după ce Theo Rose a născut. Prezentatorul TV pune mișcarea pe primul loc și știe extrem de bine ce să facă ca să se mențină în formă și să păcălească aglomerația din București.

Vedeta TV se pare că a avut treabă prin București sau doar chef de o plimbare, momentan nu știm exact ce l-a determinat pe îndrăgitul prezentator să iasă din casă. Totuși, cert este că se împacă bine cu aglomerația din Capitală și reușește să facă și sport!

Nea Marin, extrem de activ în timpul liber

Îndrăgitul prezentator TV este extrem de activ și în timpul liber! Nea Marin este energic și plin de viață pe micul ecran, iar fanii s-au obișnuit deja cu atitudinea lui.

Vedeta nu se lasă mai prejos nici în timpul liber.

Citește și: Theo Rose, primele imagini cu bebelușul ei! Anghel Damian s-a emoționat când și-a luat copilul în brațe: „În sfarsit am înțeles și noi cum se simte bucuria asta de părinți”

Nea Marin a decis să profite de vremea frumoasă din ultimele zile așa că și-a luat bicicleta și a pornit la drum prin București. Vedeta respectă și regulile, iar pe trotuar a coborât și a mers pe lângă bicicletă.

Prezentatorul TV s-a îmbrăcat extrem de lejer, cu o pereche de sandale, un short negru și un tricou portocali, ideal pentru vremea caldă de afară. Nu a uitat nici de protecția solară așa că și-a pus o șapcă pe cap.

Theo Rose și Anghel Damian au devenit părinți

Theo Rose s-a despărțit de Alex Leonte anul trecut și l-a scurt timp a început o relație cu Anghel Damian. Recent, artista a devenit mămică pentru prima oară, după ce a adus pe lume un băiețel perfect sănătos.

"Mulțumesc tuturor pentru gânduri și mesaje! Să vă bucure Dumnezeu la fel cum ne-a bucurat și pe noi să vedem câți oameni ne sunt alături! Pe scurt, deși va urma și mai pe larg când ne liniștim și adaptăm mai bine, a fost o naștere ok, deloc mai cu moț decât alte nașteri.

A fost o naștere prin cezariană în cele din urmă, deși am fost mai îngrozită de operație decât de nașterea naturală, am avut încredere în dna. Dr Coravu care mi-a inspirat siguranță și liniște pe tot parcursul sarcinii și a avut dreptate. A fost o operație pe care am parcurs-o liniștit, fără panică sau frică și le mulțumesc tuturor doamnelor asistente și doamnelor dr. care au luat parte la nașterea noastră.

Până și refacerea se întâmplă frumos, cu foarte puțină durere momentan. Sasha a reușit din prima să mănânce de la sân, a știut ce are de făcut. E frumușel tare, zdravăn, 3 800g și 54 cm. Dumnezeu știe cum a stat bietul copil în garsonieră confort 2 pe care i-am putut-o eu oferi, dar îi mulțumim că ne-a ascultat rugăciunile și e sănătos. În sfârșit am înțeles și noi cum se simte bucuria asta de părinți. Va mulțumesc pentru tot ce ați împărtășit cu mine în timpul sarcinii. M-ați ajutat să înțeleg că ce trăiesc și gândesc e cât se poate de normal.

Despre Anghel vreau să spun doar că e o mare binecuvântare în viață mea iar Sasha e foarte norocos că s-a născut din așa un om minunat. Dumnezeu să-l țină sănătos! Și pe noi toți", a scris artista pe Instagram.

