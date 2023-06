Primele declarații ale lui Liviu Vârciu, după ce a aflat că Nea Mărin și-a depus deja dosarul de pensionare! ”Fiul” coregrafului nici nu poate accepta acest lucru: „Pentru mine e ceva de negândit”

In articol:

Liviu Vârciu și Nea Mărin au o relație extrem de specială și nu de puține ori prezentatorul TV a spus despre coregraf că îl consideră ca pe un tată. Nu mai este un secret pentru nimeni că Nea Mărin a împlinit deja vârsta de pensionare, iar acesta deja ar fi făcut demersurile necesare pentru a ieși la pensie, fapt dezvăluit chiar de nepotul lui, Alex Leonte.

Ei bine, cu toate acestea, Liviu Vârciu spune că nu concepe ca Nea Mărin să iasă la pensie și, chiar dacă se va întâmpla acest lucru, totul va fi doar în acte, căci nici coregraful nu ar rezista fără activitate, fiind o persoană extrem de activă.

„Nea Mărin nu va ieși niciodată la pensie! Nu e în felul său de a fi! În plus, ia gândiți-vă cum ar fi lumea asta fără nea Mărin. Am fi toți sau mulți dintre noi prea leneși, oameni care am uitat să ne dăm jos din pat până la o anumită oră din zi. Or, asta pentru mine e ceva de negândit! Avem multă nevoie de el!”,

Liviu Vârciu, despre relația pe care o are cu Nea Mărin

Într-adevăr, Liviu Vârciu și Nea Mărin au o relație extrem de specială, lucru pe care cei doi nu s-au ascuns niciodată să-l recunoască. Mai mult decât atât, recent, prezentatorul TV a precizat despre coregraf că a ajuns să-l considere ca pe un al doilea tată, însemnând foarte mult pentru el.

„Nea Marin e ca un al doilea tată pentru mine! Nu m-am ascuns niciodată în privința asta și o știe o lume întreagă. Așa cum s-a scris viața între noi, îl simt ca pe un adevărat părinte. Îmi doresc foarte tare ca în toamnă să mai filmăm un nou sezon din emisiunea noastră comună, cea în care ne simțim atât de bine, deși facem o groază de trăznăi”, a mai adăugat Liviu Vârciu.