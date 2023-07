Avem imaginile verii cu Larisa Iordache! Gimnasta nu are fițe și noi am aflat ce face pe plajă, atunci când este sigură că nu o vede nimeni | EXCLUSIV

In articol:

Larisa Iordache a dat aglomerația din București pe vremea bună și canicula de la Mamaia în weekendul care tocmai a trecut.

Împreună cu iubitul ei, gimnasta s-a bucurat de soare și distracție, dar și de multă, foarte multă relaxare.

Frumoasa brunetă a ales una dintre plajele din zona de nord a stațiunii Mamaia, iar acolo au găsit-o și paparazzi WOWbiz.ro, chiar la masă. Se pare că nu există fițe în viața Larisei Iordache, confortul fiind însă pe primul plan. Ce s-a întâmplat între ea și iubitul ei după masă, WOWbiz.ro v-a prezentat într-un material anterior.

Larisa Iordache, imaginile verii pe plajă la Mamaia

Larisa Iordache a avut parte de un weekend plin de distracție. Vedeta și iubitul ei și-au luat timpul necesar pentru relaxare și distracție, iar răsfățul culinar nu a lipsit din peisaj. Imediat ce li s-a făcut foame, gimnasta și iubitul ei și-au comandat ceva bun, iar mai apoi au servit prânzul direct de la caserolă, pe șezlong.

Îmbrăcați comod și așezați fiecare pe șezlongul lui, Larisa Iordache și Cristian Chiriță s-au apucat imediat de mâncat, iar gimnasta a vrut să se asigure că iubitul ei este bine hrănit.

Se pare că Larisa Iordache nu mai ține cont de dietă când e în vacanță, iar imaginile vorbesc de la sine.

Sportiva a ales chiar și o băutură fină lângă gustarea pe care a împărțit-o cu iubitul ei. Un telefon însă a stricat un pic atmosfera, iar Larisa Iordache a petrecut câteva minute bune discutând cu cineva, din reacțiile ei părând că nu e vorba despre o discuție prea veselă.

Vizibil îngrijorată, gimnasta a vorbit timp de câteva minute la telefon, iar mai apoi s-a așezat pe șezlong lângă iubitul ei. Cei doi au discutat timp de câteva minute, momente în care Cristian Chiriță a făcut tot posibilul să o împace pe iubita lui.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță trăiesc o frumoasă poveste de dragoste

Gimnasta și sportivul trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar iubirea lor a fost ținută departe de ochii curioșilor.

Gimnasta recunoaște că l-a plăcut din prima pe Cristian Chiriță, iar el are toate calitățile pe care ea le-a căutat la un bărbat.

Cei do i empatizează foarte bine, iar complimentele nu lipsesc din relația lor. Mai mult decât atât, pentru Cristian, Larisa este perfecțiunea întruchipată.

"De fiecare dată mi-o spune, iar eu nu prea sunt obișnuită cu astfel de complimente. Eu încercam să fac perfecțiune și probabil mi-a ieșit o perioadă de timp. Ne-am găsit cumva ceea ce căutam pentru că și el are toate calitățile pe care eu le doream la un bărbat și atunci empatizăm foarte bine", a dezvăluit și campioana, într-o emisiunea TV.

Cine este iubitul Larisei Iordache

În vârstă de 26 de ani, Larisa Iordache trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cristian Chiriță. Frumoasa brunetă a făcut totul public în primăvara acestui an. Cristian este din Republica Moldova și el reprezintă România la competițiile mondiale de tenis de masă.

Totodată, iubitul Larisei Iordache a fost combinat, în trecut, cu Bernadette Szocs, la rândul ei campioană la tenis de masă.

În prezent, tânărul se pregătește pentru noi competiții, iar fosta gimnasta îi este alături și îl susține necondiționat.

"Ne relaxăm, pentru că asta am căutat. Ne-am relaxat două trei zile, am stat împreună pentru că a fost un haos total, el a avut treabă și eu am avut treabă și profităm de săptămânile acestea pentru că avem încă pauză.

El va începe antrenamentele pentru campionate și având în vedere că avem un sportiv în familie trebuie să-l susținem", a spus Raluca Iordache, la Prima TV.

