Avem ultimele detalii despre nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican! De ce au amânat petrecerea? "O să îl sun pe el prima dată să văd dacă e liber" | EXCLUSIV

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt un cuplu muzical extrem de iubit de public. Aceștia formează un cuplu și în viața reală, având o relație de aproximativ 5 ani.

Armin Nicoară și Claudia Puican se cunună religios și la primărie luna asta

Cei doi se iubesc mult, iubesc și muzica și își surprind fanii cu melodii care mai de care mai spectaculoase. Armin a cântat pe scene mari, alături de artiști cu renume, fiind printre preferații publicului român de pretutindeni.

Armin Nicoară și Claudia Puican au avut parte de o petrecere de logodnă superbă în Turcia, Antalya. Acum a venit vremea să se căsătorească cum se cuvine în România. Cei doi au stabilit deja data cununiei religioase, dar și cele de la primărie, iar WOWbiz.ro este primul care a aflat. Artistul ne-a povestit totul despre planurile lor de luna aceasta.

"Vom face slujba religioasă, vom merge la biserică și la primărie, să facem exact cum trebuie, să oficializăm căsătoria, pentru că în Antalya nu am mai avut timp. Pe 27 septembrie, am programat să mergem și la biserică și la primărie și sper să fie totul ok. Nu va fi petrecerea cea mare, pentru că nu reușesc într-un timp atât de scurt să organizez, dar va fi cu nașii, câțiva din familie, prieteni, pentru că Claudia își dorește să meargă la biserică, să fie totul cu actele în regulă. Doamne-ajută să fie totul bine și să ne țină Dumnezeu sănătoși. După acestea, vom face acasă o masă cu apropiații, mama mea vrea să pună o formație să ne cânte. Mă aștept la 100, 100 și ceva de persoane să ne strângem, o petrecere ca între prieteni.", a declarat Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Fără cine nu poate organiza Armin Nicoară nunta?

Din cauza programului încărcat, Armin Nicoară a fost nevoit să amâne pentru moment petrecerea de nuntă. Totuși, există un invitat special, care nu trebuie sub nicio formă să lipsească. Iată fără cine nu se poate însura Armin Nicoară.

"Bineînțeles că îmi doresc să vină și Florin la nuntă. Chiar am vorbit atunci cu el și chiar îmi spusese că un muzicant, artist nu își pune nunta sâmbăta, duminica, când toți artiștii au evenimente. I-am spus că îmi pun nunta după el. A râs, s-a bucurat. Chiar așa o să și fac. Când programez evenimentul, prima dată o să îl sun și o să îl întreb când are liber și apoi îmi programez evenimentul.", a mărturisit Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

