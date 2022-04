”Băi, Adela, mai machiază-te și tu!” Alina Chivulescu i-a spus-o în față Adelei Popescu! Ce s-a întâmplat în emisiune?

In articol:

Alina Chivulescu și Adela Popescu nu mai au nevoie de vreo prezentare, De zeci de ani sunt în lumina reflectoarelor, timp în care au fost de foarte multe ori colege. Meseria le-a adus pe cele două în același loc, iar timpul le-a demonstrat că pot fi mai mult decât simple colege de scenă.

Acum, după atâta timp, dincolo de lumina reflectoarelor, vedetele sunt și cele mai bune prietene.

Chiar dacă timpul nu le permite să se vadă sau să își vorbească zilnic, Adela și Alina au învățat că încrederea și sinceritatea sunt cele care stau la baza relației lor de prietenie, pe care o au de mai bine de 13 ani. Așa se face că acum, în emisiunea prezentată de Adela Popescu, a avut loc o întâlnire surpriză, de suflet, Alina Chivulescu fiind cea care a vizitat-o în direct pe moderatoare.

Adela Popescu și Alina Chivulescu, prietenie bazată pe sinceritate

Și tot în direct, în fața publicului telespectator, Adela și Alina au avut un schimb de replici savuros. Pusă în situația de a o descrie pe soția lui Radu Vâlcan, actrița i-a adus numai cuvinte de laudă prezentatoarei, dar a recunoscut că, uneori, o mai și ”ceartă”.

Vedeta a mărturisit că sunt dăți când își vede prietena pe sticlă și nu este deloc mulțumită de imaginea sa, fapt pentru care imediat îi aduce asta la cunoștință.

Chiar dacă, spune ea, poate nu de fiecare dată știe cum să își aleagă cele mai potrivite cuvinte.

”Adela e minune. Adeluca are o energie mișto, este empatică, este diplomată. Eu mai scap pedala câteodată și, poate din anii ăștia în plus pe care îi am, mai prind câteodată să-i zic: ‘Băi, Adela, mai machiază-te și tu. Băi, Adela, mai schimbă și tu pantalonii ăia’. Și nu-mi dau seama câteodată, că poate să pice foarte rău”, a spus Alina Chivulescu la TV.

În replică, Adela Popescu a recunoscut că buna sa amică este destul de critică și nu puține sunt dățile când o vizează.

”Mai primesc mesaje”, a confirmat prezentatoarea.

Ulterior, Alina Chivulescu a adăugat că în prietenia pe care o are cu Adela, uneori mai greșește. Asta, spune ea, din comoditatea pe care ți-o dă statul pe canapea și privitul la ecran. Însă, rapid, recunoaște diva, își dă seama de ceea ce spune, dar are și noroc că Adela Popescu nu este deloc o persoană supărăcioasă.

”De acasă ești comod, stai să-l judeci pe ăla. Asta mică, săraca... În fine. Aici probabil că dau câteodată”, a mai spus actrița.

De altfel, complimentele sunt reciproce. Mama copiilor lui Radu Vâlcan spune că nu există nici măcar o urmă de supărare, pentru că își cunoaște atât de bine prietena, pe care o cataloghează a fi foarte diplomată, încât la primirea unor mesaje critice, știe că nimic nu e spus cu răutate, ci doar pentru că Alina îi vrea binele.

”Nu-i adevărat. Eu abia o aștept. Ea este atât de diplomată, încât atunci când are scăpări de astea zic: ‘Uite-o! Uite-o’!”, a adăugat și Adela Popescu.