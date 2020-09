In articol:

Bănel Nicoliță[Sursa foto: Facebook]

Bănel Nicoliță, fost fotbalist la Steaua București, a fost martor la o bătaie cruntă care a avut loc pe litoralul românesc. Bănel a ajuns la Poliție, după ce prietenul lui a fost snopit în bătaie, având nevoie de îngrijiri medicale. Tânărul s-a ales cu leziuni craniene. Totul ar fi pornit de la două domnișoare, cu care s-ar fi distrat în club.

Bănel l-a recunoscut pe agresor la Poliție

În urmă cu câteva zile, celebrul ex-fotbalist al lui Becali a fost interogat de polițiștii din Mamaia, după ce a fost martor la un scandal, în urma căruia prietenul lui a fost bătut. Oamenii legii l-au reținut pe agresor, un tânăr din Iași, care a fost eliberat în cele din urmă și plasat sub control judiciar. Incidentul ar fi avut loc la mijlocul lunii august, când fostul fotbalist se afla în Mamaia, pentru a se vedea cu un prieten.

Bănel Nicoliță a ajuns la Poliție[Sursa foto: Cancan ]

Bănel Nicoliță și prietenul lui au mers la apartamentul de lux pe care Emilian, amicul fotbalistului, îl avea închiriat în Mamaia. Conform CANCAN.ro, cei doi ar fi zărit două tinere frumoase, însă ce n-au știut ei a fost faptul că cele două domnișoare erau la mare împreună cu un tânăr plin de bani din Iași. Bănel și Nicoliță le-ar fi făcut complimente fetelor. Se pare că între timp, tânărul, pe nume Iulian, care le însoțea pe cele două tinere și-a făcut apariția și l-a snopit în bătaie pe amicul lui Bănel.

„Am observat cum respectivul a ridicat pumnul drept pentru a-l lovi pe Emil, de jos în sus, sub bărbie. Eu, fiind sportiv, știu că se numește uppercut. Imediat după lovitură, prietenul meu a căzut la pământ, cu fața în sus, eu m-am speriat și am fugit înapoi în scara de bloc, de frică să nu iau și eu bătaie”, ar fi declarat Bănel Nicoliță, la Poliție, potrivit surselor CANCAN.RO.

Oamenii legii au deschis dosar penal

Fotbalistul le-a spus anchetatorilor faptul că el s-ar fi urcat în mașină, să plece, când l-a văzut pe agresor cum îl ia târâș pe prietenul lui și-l duce la recepția blocului unde stătea. Victima a stat în camera sa până a doua zi, moment în care au fost chemate autoritățile. „Declar faptul că nu am anunțat poliția sau salvarea întrucât m-am speriat, la rândul meu, și nu am considerat că lovitura a fost atât de puternică”, a mai declarat Bănel Nicoliță.

Polițiștii din stațiunea Mamaia au deschis dosar penal, după ce au analizat imaginile suprinse pe camerele de supraveghere. Iulian, tânărul care l-a agresat fizic pe prietenul lui Bănel, a fost arestat inițial, însă eliberat și pus sub control judiciar, ulterior.

Bănel Nicoliță a ajuns la Poliție[Sursa foto: Cancan ]