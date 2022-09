Bănel Nicoliță, adevărul despre apropierea de Vica Blochina: ”O relație frumoasă”. Ce îi leagă, de fapt, pe cei doi

In articol:

Bănel Nicoliță și Vica Blochina au intrat în vizorul curioșilor după participarea în cadrul aceluiași show TV. Acolo se zvonește că cei doi s-ar fi apropiat destul de mult, astfel că legătura dintre ei a continuat și dincolo de lumina reflectoarelor.

Așadar, mulți au concluzionat că între fosta balerină și sportiv s-ar fi înfiripat o relație de iubire, fapt negat cu vehemență de Vica Blochina.

Bănel Nicoliță spune că îi este doar prieten Vicăi Blochina

Fosta amantă a lui Pițurcă a declarat că, de fapt, ea și Bănel se știau de mult timp, doar că acum au devenit prieteni la cataramă, având numai cuvinte de laudă la adresa sportivului.

Acum, venindu-i rândul să dea cu subsemnatul în fața fanilor săi, Bănel Nicoliță nu s-a ferit și a spus care este partea sa de adevărat despre tevatura care l-a adus în prim-planul tabloidelor din România.

Fostul fotbalist, divorțat și tată a două fete, întărește spusele Vicăi. Nicoliță o pune pe un piedestal pe mama copilului lui Victor Pițurcă, însă neagă cu vehemență că ar avea o relație de iubire cu ea.

Conform sportivului, bunătatea, sinceritatea, respectul și cheful de viață i-a făcut să lege o prietenie foarte sudată, motiv pentru care mai și au parte de ieșiri în public, fără a înseamnă, însă, ceva mai mult.

Între ei, spune fostul stelist, nu există interes și nici sentimente profunde, doar respect, mândrie și o mare compatibilitate.

” Vica e un om foarte ok din toate punctele de vedere. Ceea ce s-a spus în ultimul timp s-a greșit. Sunt lucruri neadevărate. Nu înseamnă că dacă eu ies cu cineva să mănânc sau să beau un pahar sunt automat cu acea persoană. Nu există așa ceva. Din niciun punct de vedere. În afară de o prietenie adevărată, un respect deosebit față de un om bun, nu există altceva. Nu există așa ceva între mine și Vica. Nu există niciun interes la nimeni în afară de o prietenie și o relație frumoasă între noi. Lumea este foarte rea și fiecare gândește cum vrea el. Dar eu am confirmat și de aia am acceptat să spun că nu e nimic adevărat, nu există. Credeți-mă!”, a spus Bănel Nicoliță, conform Cancan.