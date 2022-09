Bărbatul care și-a părăsit familia pentru o refugiată din Ucraina își regretă acum decizia! S-a despărțit de ea, după ce l-a terorizat luni bune: „Am chemat poliția, m-am speriat”

In articol:

Povestea britanicului care și-a părăsit familia pentru o refugiată din Ucraina a făcut înconjurul lumii. Ucraineanca Sofia Karkadim a ajuns în casa cuplului după ce a fugit din țara sa, pentru a se feri din calea războiului inițiat de Rusia.

Timp de 10 zile, tânăra a locuit alături de Tony Garnett și fosta soție, iar între ucraineancă și bărbat s-a înfiripat o poveste de dragoste, motiv pentru care britanicul și-a părăsit familia pentru a începe o relație oficială cu Sofia.

Ei bine, însă, la doar 4 luni de relație, Tony Garnett a luat decizia de a se despărți și de iubita ucraineancă, bărbatul povestind și motivele care au condus la separare.

„Devine des agresivă din cauza depresiei”

Tony Garnett pare că regretă decizia pe care a luat-o în urmă cu 4 luni, aceea de a-și părăsi familia pentru a începe o relație cu ucraineanca Sofia Karkdadim, pe care a cazat-o în casa sa, după ce tânăra a fugit din calea războiului.

Citeste si: Imaginile disperării din Rusia, după ordinul lui Putin! Soțiile și copiii îşi iau rămas bun în lacrimi de la bărbații trimiși la război: „Sunt obligați”

Citeste si: Ce pensie are, de fapt, Adriana Iliescu, cea mai vârstnică mamă din România- kfetele.ro

Citeste si: Laurențiu Reghecampf reacționează, după scandalul cu Anamaria Prodan. Cum explică situația creată..- bzi.ro

După 4 luni de relație, Tony spune că nu mai putea suporta furia și abuzurile tinerei, care avea multe momente în care devenea agresivă din cauza depresiei de care suferea.

De asemenea, britanicul a mai povestit că, la un moment dat, a cerut chiar și ajutorul oamenilor legii, dat fiind faptul că s-a speriat de ucraineancă, după ce surprins-o cu un cuțit în mână, în timp ce îl înfigea în pereți.

”Ne-am despărțit. Nu mai pot suporta furia și abuzurile ei. Mi-am părăsit soția și copiii pentru ea și am făcut eforturi ca această relație să funcționeze. Îmi era milă de ea pentru că a lăsat totul în urmă din cauza războiului. Însă nu mai pot suporta. Devine des agresivă din cauza depresiei. Într-o sâmbătă a luat un cuțit și a început să îl înfigă în pereți. Chiar m-am speriat și am chemat poliția. Nu mă mai face fericit deloc. Ba chiar mi-a fost teamă” a povestit Tony, pentru Daily Mail.

Sofia Karkadim și Tony Garnett

Ce a declarat fosta soție a lui Tony, după ce a fost părăsită de bărbat

În urmă cu 4 luni, atunci când a fost părăsită de soțul ei, Lorna Garnett a făcut o serie de declarații despre acest subiect, mărturisind că încă de la început a fost sceptică privind cazarea unui refugiat în locuința conjugală, dar a povestit și cu lux de amănunte ce s-a întâmplat între Sofia Karkadim și soțul ei, Tony.

Citeste si: Drama prin care trece o familie de români stabilită în Moscova! Anunțul lui Putin i-a pus pe jar: „E haos, sunt lacrimi”

„La început am avut rezerve în privința cazării unui refugiat în casa noastră – cine nu și-ar face griji?Aduceam un străin în casa noastră să locuiască cu noi. Este o decizie importantă și, deși nu eram sigură, a vrut să o facă. Situația din Ucraina este înspăimântătoare pentru oamenii obișnuiți, așa că am decis să pun un acoperiș deasupra capului cuiva și să-l ajut atunci când are disperată nevoie. Și așa m-a răsplătit Sofia pentru că i-am dat o casă. Ea și-a pus ochii pe Anthony de la început, a decis că îl vrea și l-a luat. Nu i-a păsat de dezastrul lăsat în urmă. Tot ce știam a fost dat peste cap în decurs de două săptămâni. Nu știu ce m-aș fi făcut fără prietenii mei, care au fost aici pentru mine în fiecare minut de când a plecat.(...) Ea stătea în pat până la 11.30 sau 12.00 după-amiază și când se trezea era foarte greu să discuți cu ea. Engleza ei este destul de bună, așa că nu a fost o barieră lingvistică. Pur și simplu nu era interesată să petreacă timp cu mine. În timpul zilei nu purta machiaj, nu își făcea părul și nu făcea niciun efort pentru aspectul ei. Dar asta se schimba după ora 17, când Tony urma să vină acasă. Deodată, cobora cu buzele roșii, părul aranjat și bluza scurtă. La început mi-am spus că îmi imaginez sau că sunt geloasă într-un mod irațional. Dar din păcate am avut dreptate tot timpul.”, a povestit Lorna Garnett pentru The Sun.