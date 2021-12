Bărbatul obsedat de Simona Trașcă riscă 6 luni de închisoare, dacă starleta nu-și retrage plângerea! Ce se întâmplă acum cu George? Dezvăluiri exclusive

In articol:

Tânărul care a urmărit-o peste tot pe Simona Trașcă în ultimii ani, a fost trimis în judecată pentru hărțuire, după ce starleta a făcut mai multe plângeri penale împotriva lui.

Mama lui George a implorat-o pe Simona să-și retragă plângerea

El a fost plasat sub control judiciar încă din luna octombrie iar pe 19 ianuarie va trebui să apară pentru prima dată în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 3, în acest dosar.

Simona Trașcă le-a povestit judecătorilor că este hărțuită de un bărbat care, la un moment dat, a și amenințat-o din cauză că nu-i răspundea la avansuri. Ea a declarat că nu-și va retrage plângerea deși a fost sunată de părinții băiatului, care i-au cerut iertare în numele lui.

Simona Trașcă și George, bărbatul pe care-l acuză că o hărțuiește

”M-a sunat mama lui. M-a luat ca de la mamă la mamă, i-am spus că o înțeleg, dar că și eu am mamă care a plâns și copilul meu a fost îngrijorat, eu am fost speriată pentru viața mea. Am avut o perioadă când n-am dormit acasă, m-am dus la o prietenă a mea, de frică, pentru că mă pândea la bloc. Și în fiecare zi mă amenința cu moartea”, a povestit Simona Trașcă pentru Cancan.

George, băiatul care a devenit umbra Simonei Trașcă, a ajuns chiar să dea interviuri la televiziune în care să-i transmită acesteia că ”e femeia vieții lui”. S-a întâmplat la începutul acestui an, înainte că vedeta să-i facă plângere. El susține că Simona chiar a avut o relație cu el în urmă cu 5 ani, însă femeia l-a părăsit.

George, acum câteva luni: ”Simona e femeia cu care vreau să fiu până la moarte”

”Eu și Simona Trașcă am trecut prin multe. Din 2016, când ne-am cunoscut prima dată, am avut niște legături. Am cunoscut-o printr-un prieten. Veneam la București și ne întâleam ocazional, ieșeam prin anumite locații. După aceea s-a rupt relația dintre noi, o relație amoroasă.(...)

Simona Trașcă, femeia visurilor pentru George

Eu am mai căutat-o. Ea îmi spune că vrea să luăm o pauză, că e mai bine așa. Simona este femeia vieții mele, este femeia cu care vreau să fiu până la moarte”, a povestit George într-un interviu pentru Antena Stars.

George riscă acum o pedeapsă de la 3 la 6 luni de închisoare sau amendă pentru hărțuire. El poate scăpa de proces doar dacă Simona Trașcă își retrage plângerea.

