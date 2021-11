EXCLUSIV! Simona Trașcă rupe tăcerea și vorbește ÎN PREMIERĂ despre bărbatul care o face fericită! Ce spune despre nora ei? "Îmi doresc neapărat o nepoțică de la fiul meu"

In articol:

Simona Trașcă este una dintre cele mai cunoscute dive din showbiz-ul românesc. La 41 de ani are o siluetă de invidiat și un fiu în vârstă de 24 de ani, care, recent, s-a căsătorit. Invitată în cadrul emisiunii "WOW ZODIAC", moderată de Ana-Maria Ticea și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, Simona Trașcă "a dat din casă"

Simona Trașcă, mai îndrăgostită ca niciodată

ultimele picanterii din viața ei privată.

Simona Trașcă și Ana-Maria Ticea [Sursa foto: Captură YouTube]

De-a lungul timpului, Simona Trașcă nu a fost atât de norocoasă pe plan sentimental, precum a fost în carieră. La un moment dat, chiar a fost hărțuită de un bărbat, subiect foarte mediatizat la acea vreme. Întrebată despre situația amoroasă din prezent, aceasta afirmă că este singură și nu chiar.

"În prezent, oficial, sunt singură și în inima mea aparțin cuiva. Sunt luată.", a declarat Simona Trașcă.

În cele din urmă, a dat cărțile pe față și s-a destăinuit Ana-Mariei Ticea despre planurile de viitor pe care le are cu bărbatul din viața ei.

"Mi-aș dori să rămân cu persoana care există acum în viața mea, toată viața. (...) De mult timp nu am mai recunoscut public că am o relație, dar da, am o relație.", a precizat Simona.

De asemenea, "Pamela de România" a divulgat motivul pentru care ține încă ascunsă identitatea bărbatului de care este îndrăgostită, însă a promis că va reveni în platoul WOWnews, cât de curând, cu noi vești.

"Ce lumea nu știe, nu poate să distrugă. Eram gură spartă înainte, cred că de aceea nu îmi mergea bine.", a mărturisit Simona Trașcă.

Simona Trașcă își spune părerea sinceră despre nora sa

Simona Trașcă [Sursa foto: Captură YouTube]

Pe lângă succesul fabulos în televiziune, Simona Trașcă a avut o viață plină de greutăți. Însă, ce îi aduce cu adevărat liniștea sufletească este familia. Fiul acesteia, Fady Gavriil Hammoud, a cărui tată s-a stins din viață cu câțiva ani în urmă, s-a căsătorit recent, cu o tânără, alături de care trăiește o poveste de dragoste de foarte mult timp.

Provocată să își spună părerea despre nora sa, Simona Trașcă a vorbit sincer despre partenera de viață a fiului ei.

"Am o noră extraordinară! Este frumoasă, este deșteaptă. Copilul mi l-a dat Dumnezeu după sufletul meu și nora la fel. Acum am și o fată cu ocazia asta.", a afirmat blondina.

Mai mult de atât, Simona are așteptări mari din partea fiului ei, mai exact nepoți. Aceasta consideră că nu mai este cazul ca ea să mai aibă copii, însă își dorește foarte mult să devină bunică de fetiță.

"Nu îmi mai doresc copii, dar îmi doresc nepoți. Am o nepoțică de la fratele meu, am un nepoțel de la fratele meu care a decedat, dar îmi doresc neapărat o nepoțică de la fiul meu. A zis că nu are de gând să mă facă bunică foarte curând, așa că am de așteptat.", a continuat Simona Trașcă.