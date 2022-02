”Bebe nu înțelege, vede altceva”. Care este relația lui Laurențiu Reghecampf cu fiul său, după separarea de Anamaria Prodan: "Încearcă ca eu să fiu cu mama lui"

In articol:

Laurențiu Regecampf și Anamaria Prodan s-au iubit mai bine de un deceniu, însă dragostea lor a apus când nimeni nu se aștepta.

Odată cu anunțul separării și apariția în peisaj a actualei iubite a antrenorului s-a dat startul și unui adevărat ”război” între Reghe și mama copilului său.

Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram]

Laurențiu Reghecampf, totul despre relația cu Bebe

Antrenorul și impresara au un fiu împreună, iar după ce familia s-a destrămat, Bebe, așa cum îl alintă ei, a rămas să locuiască cu mama, astfel că minorul i-a luat de multe ori acesteia apărarea.

În acest caz, în cadrul podcastului găzfuit de Cătălin Măruță, acolo unde a fost invitat, Laurențiu Reghecampf spune că nu este deloc mirat de comportamentului fiului său, având în vedere că el este cel care l-a învățat să îi fie mereu alături impresarei, indiferent de situație.

Tocmai de acea, deși a încercat să poarte anumite discuții cu Bebe, pe seama divorțului, băiatul pare că nu înțelege de ce părinții lui s-au separat, el dorindu-și în continuare să aibă parte de familia de odiniară.

Mai mult decât atât, pentru răceala care s-a produs între el și fiul său, de vină, mărturisește selecționerul ar fi comportamentul fostei sale partenere, dar și faptul că-l implică pe copil în ”lupta” lor.

Laurențiu Reghecampf spune că el niciodată nu și-a spus ofurile în fața lui Bebe, tocmai pentru că este un copil, iar prioritățile sale actual e ar trebui să fie cu totul altele.

"Eu nu am fost plecat în nicio țară fară ca Bebe să meargă cu mine. El a fost cu mine peste tot. Relația mea cu el este una foarte bună. Dar din cauza acestui conflict între mine și Anamaria și a faptului că ea a hotărât să facă acest pas și să facă publice foarte multe lucruri, el suferă. A intervenit puțin o răceală. A intervenit această răceală din cauza că Bebe a fost crescut de mine să-și iubească mama indiferent de ceea ce se întâmplă, să-i ia apărarea și să o ajute în toate momentele pe care le va avea în viața ei. Normal că simte ceva în momenul în care Anamaria se duce la el și- o cunoști pe Anaamaria- are temperamentul ăla: 'Fă așa!', 'Uite ce a făcut!'. Eu întotdeauna i-am spus: 'Mă, Ana, nu-l mai băga pe Bebe în discuțiile astea, pentru că suferă!'. Adică pe parcurs el o să vadă lucrurile altfel, crește. Eu niciodată nu i-am spus lui Bebe problemele mele personale. Pentru că nu era cazul. El este un copil, trebuie să facă scoală, să fie educat, să facă ce vrea. Ce avem noi de împărțit, ne putem rezolva problemele că doi adulți, nu avem nevoie de Bebe, de fete sau de Luca. El a văzut, toți au văzut, au fost anumite evenimente care n-au fost ok. Și-au dat seama că s-a întâmplat ceva. Bebe întotdeauna încearcă ca eu să fiu cu mama lui. Am vorbit cu Bebe de câteva ori, dar nu înțelege, el întotdeauna vede altceva. Și e normal să vadă așa. El vrea să îi vadă pe mama și pe tata”, a spus Laurențiu Reghecampf în podcastul lui Cătălin Măruță.