Anamaria Prodan a primit mesaj de la Reghe în timp ce era în emisiune! Codin Maticiuc se uita chiar atunci în telefonul ei și a văzut tot: „Hopa, ia uite”

Anamaria Prodan a fost sinceră din nou, asta după ce a fost prezentă pentru a doua oară în cadrul emisiunii online prezentată de Codin Maticiuc. Ei bine, impresara a făcut o serie de noi dezvăluiri din spatele relației sale cu Laurențiu Reghecampf și mai mult decât atât, vedeta i-a arătat mici dovezi moderatorului podcast-ului.

Anamaria Prodan i-a arătat mai multe mesaje lui Codin Maticiuc

Cunoscuta impresară este extrem de sinceră și nu se dă înlături niciodată din a spune lucrurilor pe nume, fapt demonstrat în nenumărate rânduri de aceasta. La fel s-a întâmplat și recent, asta pentru că invitată pentru a doua oară în cadrul emisiunii online moderată de Codin Maticiuc, Anamaria Prodan a acceptat invitația și a făcut o serie de noi dezvăluiri din spatele relației sale cu antrenorul Laurențiu Reghecampf.

Astfel, Anamaria Prodan a încercat să-și susțină toate argumentele prin dovezi, așa că în timpul emisiunii online, vedeta i-a arătat mai multe mesaje lui Codin Maticiuc, iar fix în acel moment, Laurențiu Reghecampf i-a trimis un mesaj încă soției lui.

„Anamaria Prodan: Hopa, ia uite, cine dă mesaj?! Reghecampf.

Codin Maticiuc: Exact acum i-a scris Reghe unul.”, a fost discuția celor doi, în timpul emisiunii online.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Captură YouTube]

Impresara, despre declinul din căsnicia cu antrenorul

În cadrul podcast-ului publicat cu o săptămână în urmă, Anamaria Prodan a vorbit pe îndelete despre declinul din relația sa cu Laurențiu Reghecampf, aceasta explicând că, de fapt, totul s-a petrecut cu opt ani în urmă. În tot acest timp, vedeta a încercat pe cât posibil să repare căsnicia cu antrenorul, însă totul a fost în zadar, potrivit declarațiilor sale din emisiunea online moderată de Codin Maticiuc.

„Terminase și cu fotbalul, avea și niște probleme medicale. I-am zis să mă asculte pe mine și eu o să îi fac o carieră cum n-a mai văzut și a fost numărul unu. Cu mine el a mers din ce în ce mai bine. Nici nu permiteam cuiva să îl atingă. Eu am fost cumva și soție, iubită, bodyguard. El a ascultat orbește. Îi făceam interviurile, filmulețele motivaținale după fiecare meci, e o artă. Dacă nu ai educație, e foarte greu. Cred că a fost foarte mult pentru el(...)

De acolo i-a luat Dumnezeu mințile și și-a descoperit latura asta spirituală. Dacă nu avea problema asta, astăzi el era în primii 10 antrenori ai lumii. Am încercat (n. red. să îl impresarieze în continuare). Când deja sari calul cu mine, te îngrop! A trecut, sunt doi ani, sunt opt ani, de fapt, de când ne tot luptăm, ca să aibă și copilul meu un exemplu. Când aveam cea mai mare nevoie de el...

Codin: Declinul vostru a început de opt ani încoace?

Anamaria: Da, dar am tăcut din gură și de multe ori am învățat că bărbații trebuie să îi iei cu ușurelul și asta am făcut toată viața.”, a fost discuția celor doi, pe YouTube.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram]

