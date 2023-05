Bebelușa Oana Ioniță divorțează de soțul ei! Motivul pentru care au ales să se despartă după un deceniu petrecut împreună

In articol:

Ar fi trebuit să sărbătorească un deceniu de căsătorie, dar fosta bebelușă Oana Ioniță și soțul ei, tenorul Florin Budnaru, au decis să semneze actele de divorț. Cei doi au fost căsătoriți timp de 10 ani și au împreună un fiu, pe Mihai Maxim, în vârstă de 9 ani, iar Oana mai are o fiica dintr-o altă relație, pe Isabel, în vârstă de 13 ani.

Celebra dansatoare a făcut aseară anunțul, într-o postare pe Facebook. Ea și partenerul său de viață au luat decizia de a se despărți la sfârșitul anului trecut, iar acum așteaptă pronunțarea divorțului.

Neînțelegerile din cuplu au dus la divorț

Deși erau împreună de un deceniu și s-au afișat mereu fericiți și foarte îndrăgostiți, se pare că lucrurile nu mai funcționau de ceva timp între Oana Ioniță și Florin Budnaru. Potrivit îndrăgitei dansatoare, motivul divorțului este diferența de viziune pe care ea și soțul său o au asupra lucrurilor. Fosta bebelușă a postat un mesaj pe Facebook, în care și-a anunțat fanii cu privire la despărțirea de tatăl copilului ei.

”La începutul acestui an am început procedura de divorț între mine și soțul meu. Decizia de a ne despărți a venit în urma diferențelor de viziune pe le avem asupra lucrurilor. Sperăm să trecem cât mai ușor și repede prin acest proces de separare.

Îmi doresc să am parte de discreție pentru mine și familia mea, vă mulțumesc că sunteți alături de mine!”, a scris Oana pe rețeaua de socializare.

Citește și: „Fetele mele să fie bine” Alina Sorescu se mută din țară, după despărțirea de fostul soț? Artista este hotărâtă să-și schimbe viața

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

În plus, celebra dansatoare a declarat că nici pe plan profesional nu o mai leagă nimic de Florin Budnaru. Aceasta a spus că ea și tatăl copilului ei au proiecte diferite.

„Nu ne-am mai înţeles. Noi anul acesta am fi împlinit 10 ani de căsătorie şi lucrurile nu au mai funcţionat între noi. Dar e important să colaborăm pentru binele copiilor. Nu, pe plan profesional suntem separaţi, adică eu am şcoala de dans şi academia de dans şi el are proiectele pe care le desfăşoară la operetă. Nu mai colaborăm nici din punct de vedere al job-ului, fiecare are altă direcţie”, a mai povestit Oana Ioniță.

Oana Ioniță și Florin Budnaru locuiesc împreună, în aceeași casă

Deși au trecut câteva luni de când s-au separat, Oana Ioniță și Florin Budnaru încă locuiesc împreună, în casa în care s-au mutat în anul 2021. Cei doi așteaptă hotârărea tribunalului cu privire la divorț și la locuința pe care au cumpărat-o acum doi ani. De asemenea, aceștia se vor întâlni la tribunal și pentru a discuta despre custoda copilului lor, Mihai Maxim.

„Suntem la începutul divorţului. Am luat hotărârea la sfârşitul anului trecut şi vom aştepta să vedem cum se desfăşoară tot procesul. Detaliile vor fi analizate, iar hotărârile le va lua tribunalul.

Noi am început divorţul, probabil se va continua cu custodia copilului, apoi traseul pe care îl are în mod normal un divorţ. Noi locuim împreună. Copiii locuiesc cu noi ”, a mărturisit Oana Ioniță, pentru Spynews.ro.

Citeste si: „Am fost abuzată de 6 bărbați” Maria Foca, destăinuiri cutremurătoare despre copilăria plină de traume- kfetele.ro

Citeste si: Grevă profesori 25 mai 2023. Ziua decisivă: vor accepta sindicatele oferta Guvernului?- stirilekanald.ro

Citeste si: Legendara cântăreaţă Tina Turner s-a stins din viața la 83 de ani dupa o lungă suferință- radioimpuls.ro

Citește și: După 18 ani de la despărțire, Dinu Maxer a dezvăluit adevăratul motiv pentru care nu a mai păstrat legătura cu Nicoleta Luciu! Ce a putut să spună despre fosta iubită: „Era aiurea”