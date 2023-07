Ben a murit pe patul de spital, după săptămâni întregi de chin, înainte să-și poată strânge copilul în brațe. Aflase că va avea o fetiță, cu doar 30 de minute înainte să fie implicat în accidentul care i-a adus sfârșitul: "Ar fi fost tatăl perfect"

In articol:

Ben Cann, un tânăr din Regatul Unit, a pierdut lupta cu viața la doar 20 de ani. Vestea este cu atât mai șocantă, cu cât urma să devină tată. Din păcate, nu a mai apucat să își țină bebelușul în brațe, din cauza faptului că a fost implicat într-un accident rutier grav.

Sfârșit tragic pentru un tânăr din UK

În luna decembrie a aflat că va deveni părinte, iar ulterior, pe 2 iulie, a organizat o petrecere pentru aflarea sexulului bebelușului, moment în care au primit vestea că vor avea o fiică. Totuși, la scurt timp a avut și teribilul accident, spune Mirror

Pentru Ben Cann trebuia să urmeze cea mai frumoasă perioadă din viața sa, mai ales că în scurt timp urma să își întâlnească copilul. Din păcate, la scurt timp după ce au organizat o petrecere pentru a afla sexul bebelușului, a fost implicat într-un accident teribil. Mașina în care se afla s-a izbit de un alt autoturism, pe Northumbrian Way, în Killingworth. A fost transportat de urgență la spital, iar timp de trei săptămâni s-a luptat pentru viața sa, însă din păcate nu s-a mai putut face nimic.

„Când a explodat balonul și a aflat că are o fată, a fost în extaz. Am filamt momentul. Ben nu a fost niciodată un om petrecăreț, dar i-a plăcut ziua aceea. A avut cea mai bună zi și a avut cel mai mare zâmbet pe buze. Singurul lucru pe care îl putem spune cu toții ca familie este că toți am primit îmbrățișări și dragoste și zâmbete și cel mai bun timp cu el în acea zi”, a mărturisit mama lui Ben, Judith Cann, potrivit sursei menționate anterior.

Familia, dar și prietenii sunt șocați de vestea teribilă, mai ales că nimeni nu s-ar fi așteptat la un final atât de trist. Una dintre prietenele lui Ben Cann a mărturisit că tânărul radia de fericire atunci când a aflat că va avea o fetiță.

„Ben are o prințesă frumoasă pe dru m, știm cu toții că ar fi f ost un tată perfect pe care și l-ar fi putut dori oricine. S trălucea de mândrie când a spart acel balon, văzând că va a vea o fetiță înconjurată de ce a mai iubitoare familie.", a adăugat una dintre prietenele lui Ben Cann.

Ben a murit chiar înainte de a-și ține copilul în brațe [Sursa foto: Facebook]