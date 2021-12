Berna de la Puterea Dragostei suferă enorm după ce și-a pierdut bunicul. Vedeta a avut parte de clipe de șoc: ”Este o durere foarte mare în sufletul meu”

In articol:

Berna, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, se află în stare de șoc, după ce bunicul ei a încetat din viață în urmă cu ceva vreme. Blondina nu a depășit nici acum momentul tragic, mărturisind acest lucru, în direct la o emisiune TV. Vedeta a dezvăluit că nu fost o zi fără să nu se gândească la el, de când a trecut în neființă.

Fosta logodnică a lui Philip l-a considerat drept un tată de-a lungul vieții, pierderea acestuia având un impact puternic în viața Bernei.

Deși au trecut trei săptămâni, fosta concurentă de la Puterea Dragostei nu poate accepta crunta realitate prin care este nevoită să treacă. Aceasta a declarat că nu s-a mai afișat nici pe rețelele de socializare, dorindu-și să stea cât mai izolată de ceea ce este în jurul ei în aceste momente.

Citeste si: Berna de la Puterea Dragostei trăiește o adevărată dramă! Blondina suferă enorm după moartea bunicului ei: ”Era ca un tată pentru mine”

Berna a copilărit și crescut alături de el și de bunica sa, cei care îi făceau toate poftele și îi îndeplinea fiecare dorință. Moartea bunicului a lăsat un gol imens în inima ei, mai ales acum, în perioada sărbătorilor de iarnă.

Citeste si: Scandal în lumea medicală. O doctoriță a luat șpagă de la zeci de pacienți. Medicul s-a trezit cu mascații la ușă dis-de-dimineață și are de dat explicații!- bzi.ro

"A murit de bătrânețe. S a stins foarte ușor, adică nu s-a chinuit. Imi este foarte greu și am trecut prin clipe de șoc. Este durere foarte mare în sufletul meu. Eu l-am considerat ca un tata. Am numeroase amintiri frumoase cu el. Ma ducea la grădiniță, pot sa spun ca am avut patru părinți. Dumnezeu sa îl odihnească! Am fost foarte răsfațata de el și în general de bunici. Amândoi îmi gateau. Orice îmi doream eu aveam.", a mărturisit Berna, în direct la o emisiune TV.

Berna de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram]

Berna, mărturisiri dureroase despre bunicul ei

De asemenea, aceasta a mărturisit că bunicul ei își dorea foarte mult să trăiască până când ea o să-i facă un strănepot. Din nefericire, bătrânul nu a mai apucat acest moment, însă frumoasa blondină nu dat uitării ceea ce el a învățat-o de mică, inclusive cel mai important sfat pe care i l-a dat.

Citeste si: Berna, fosta concurentă de la Puterea dragostei, poezie de dragoste pentru fostul ei iubit?! „Cel mai frumos bărbat nu există fără tine”

Aceasta a precizat că bunicul ei i-a spus întotdeauna să își crească copiii așa cum a fost ea crescută de către ei, adică cu foarte multă dragoste și iubită. Cu lacrimi în ochi, blondina a explicat că o să facă tot ceea ce îi stă în putință ca să nu-l dezamăgească acolo unde este în aceste momente.