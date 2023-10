Betty Salam, despre motivele pentru care a apelat la ajutorul psihologului: „Nu mai aveam încredere în nimeni”. Fiica lui Florin Salam a mers pentru prima dată la terapie când avea doar 15 ani

In articol:

Faptul că este fiica unuia dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de la noi din țară nu i-a adus doar beneficii lui Betty Salam, ba din contră, au fost momente când tânăra nu a fost ferită de probleme.

Ce a determinat-o pe Betty Salam să meargă la terapie?

Fiica lui Florin Salam a mărturisit că, în perioada adolescenței, ajunsese în punctul în care își punea multe întrebări cu privire la propria persoană, așa că a hotărât să ceară ajutorul unui psiholog.

Fiica cea mare a lui Florin Salam nu a avut deloc o viață ușoară, deși tatăl ei este unul dintre cei mai iubiți cântăreți de manele. Rămasă fără mamă de la o vârstă fragedă, Betty a simțit nevoia să ceară ajutorul unui specialist atunci când a ajuns la perioada adolescenței.

Artista a mărturisit recent că, în apropierea vârstei de 15 ani, a ajuns în punctul în care nu mai avea deloc încredere în oamenii din jurul ei, deși avea o mulțime de prieteni. Betty a povestit că își punea chiar întrebări cu privire la propria persoană și se întreba de ce ajunsese chiar să îi fie frică de oameni, așa că nu a mai stat pe gânduri și a mers la terapie, pentru a-și găsi răspunsurile.

„La 15 ani am fost prima dată la psiholog, dar nu te gândi că am fost un copil rău. Am fost întotdeauna un copil OK, nu am deranjat pe nimeni niciodată. Pur și simplu, am fost pentru că am atins acel prag de adolescență. Simțeam nevoia să aud sau să aflu niște răspunsuri la niște întrebări pe care le aveam. Mă și simțeam nesigură, dintr-un anumit punct de vedere. Eu sunt o persoană ambițioasă și căreia nu îi place să fie arătată cu degetul. Mă frustra faptul că nu mai aveam încredere în nimeni, în absolut nimic. Aveam teamă de toată lumea, îmi era frică de oameni. Nu era OK, eu mă cunosc, știu că sunt foarte prietenoasă, aveam foarte mulți amici, dar am învățat ceva: calitate, nu cantitate…la mine era invers”, a declarat Betty Salam pentru Playtech.ro.

Betty Salam a mers la psiholog [Sursa foto: Instagram]

Betty nu s-a lansat în industria muzicală cu numele tatălui ei

Deși o lume întreagă știa că este fiica lui Florin Salam, Betty a preferat să nu se lanseze în lumea muzicală cu același numele de scenă ca al tatălui ei. Inițial, artista se numea „Betty Blue” și povestea că nu își dorește să cânte manele, asemeni celebrului ei tată. Totuși, între timp și-a schimbat decizia, căci în prezent Betty îi poartă numele cântărețului de manele, iar de curând a mărturisit și motivele pentru care nu a vrut, inițial, să poarte numele „Salam” în fața publicului.

„Consider că numele tatălui meu, e un nume greu de dus în spate, iar eu pe vremea aceea abordam un alt stil muzical, și nu numai. Eram diferită și e normal, odată cu vârsta te schimbi, iar dorințele, principiile, TU, se transformă. Mă bucur că mi-am găsit direcția, mă simt 100% eu în acest moment, am ajuns să mă cunosc foarte bine și știu ce vreau de la mine, însă trebuie să muncesc și să învăț. Am timp...Voință să am”, a povestit Betty Salam pe Instagram.