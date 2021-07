Bianca Andreescu nu participă la Jocurile Olimpice de la Tokyo! Sportiva și-a motivat alegerea: ”În adâncul inimii mele știu că este cea mai bună decizie”

Bianca Andreescu nu participă la Jocurile Olimpice de la Tokyo! [Sursa foto: MediaFax Foto] 11:50, iul 14, 2021 Autor: Elena Popescu

Bianca Andreescu nu participă la Jocurile Olimpice de la Tokyo! Jucătoarea de tenis canadiană de origine română și-a motivat decizia printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Bianca Andreescu, jucătoarea de tenis canadiană de origine română, nu participă la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportiva a făcut anunțul pe rețelele de socializare, unde și-a motivat decizia.

”Pentru toți fanii mei incredibili, aș vrea să vă informez că am luat decizia de a nu participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Am visat să reprezint Canada la Olimpiadă de când eram mică, dar toate provocările generate de pandemie nu mă lasă.

În adâncul inimii mele știu că este cea mai bună decizie. Abia aștept să joc pentru Canada în Fed Cup și să particip la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris”, a scris Bianca Andreescu, pe contul său de Instagram.

Bianca Andreescu, eliminată de la Wimbledon 2021

Bianca Andreescu a fost eliminată de Wimbledon 2021, după meciul cu Alize Cornet, scor 6-2, 6-1. Rezultatele Biancăi Andreescu în acest sezon:

Wimbledon: Turul I

Eastbourne: Turul II

Berlin: Turul II

Roland Garros: Turul I

Miami Open: Finală

Phillip Island Trophy: Semifinale

Australian Open: Turul II.

Roger Feder s-a retras de la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Roger Federer a anunţat, ieri, 13 iulie, că nu va mai participa la turneul de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo din cauza unei accidentări la genunchi.

Decizia a venit după ce a fost eliminat în sferturile de la Wimbledon de către polonezul Hubert Hurkacz.

„Din păcate, în timpul sezonului de iarbă, am suferit din nou o problemă la genunchi şi am acceptat că trebuie să mă retrag de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sunt foarte dezamăgit, deoarece a fost o onoare şi un punct culminant al carierei mele de fiecare dată când am reprezentat Elveţia. Am început deja recuperarea în speranţa de a reveni în circuit mai târziu, în această vară. Îi doresc multă noroc întregii echipe elveţiene şi o voi încuraja cu putere de la distanţă. Ca întotdeauna, Hopp Schwiz!”, a transmis Roger Feder.

Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfășura în perioada 23 iulie – 8 august, de la care vor lipsi nume importante ale tenisului, precum Rafael Nadal, Serena Williams, Simona Halep, Bianca Andreescu, Dominic Thiem, dar și Roger Feder.