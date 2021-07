Roger Feder s-a retras de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Anunțul tenismenul elvețian a fost făcut cu doar 11 zile înaintea începerii celui mai mare eveniment multi-sportiv din lume

Roger Feder [Sursa foto: Instagram] 23:15, iul 13, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

In articol:

Roger Federer a anunţat, marţi, 13 iulie, că nu va participa la turneul de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo din cauza unei accidentări la genunchi. Decizia a venit după ce a fost eliminat în sferturile de la Wimbledon de către polonezul Hubert Hurkacz.

Roger Feder s-a retras de la Jocurile Olimpice de la Tokyo

În urma eliminării din sferturile de la Wimbledon, Roger Feder a decis să se retragă de la turneul de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Tenismenul elvețian a anunțat pe contul de socializare că problema suferită la genunchi l-a determinat să nu participle la cel mai mare eveniment multi-sportiv, că le dorește mult noroc echipei elvețiene și că îi va susține de la distanță.

Citeste si: Wimbledon 2021. Roger Federer, eliminat în sferturi, după ce a fost învins de Hubert Hurkacz

„Din păcate, în timpul sezonului de iarbă, am suferit din nou o problemă la genunchi şi am acceptat că trebuie să mă retrag de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sunt foarte dezamăgit, deoarece a fost o onoare şi un punct culminant al carierei mele de fiecare dată când am reprezentat Elveţia. Am început deja recuperarea în speranţa de a reveni în circuit mai târziu, în această vară. Îi doresc multă noroc întregii echipe elveţiene şi o voi încuraja cu putere de la distanţă. Ca întotdeauna, Hopp Schwiz!”, a transmis Roger Feder.

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Tenismenul elvețian a participat pentru prima dată la Jocurile Olimpice de la Sydney în 2000, iar prima medalia de aur a venit după 8 ani, la Beijing, în proba de dublu alături

de Stanislas Wawrinka. În anul 2012 a cucerit argintul la simplu, după o finală pe iarbă pierdută în faţa britanicului Andy Murray, iar la ultima ediție a evenimentului de la Rio, Roger Feder a lipsit tot din cauza unei accidentări la genunchi suferită în timpul turneului de la Wimbledon.

Roger Federer a fost eliminat de polonezul Hubert Hurkacz în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon, disputate în urmă cu aproximativ o săptămână.

Jucătorul de tenis elvețian a pierdut în cele 3 seturi, 3-6, 6-7, 0-6, înregistrând astfel primul eșec în 3 seturi în ultimii 19 ani și primul set pierdut la zero pe iarba londoneză.

Citeste si: Novak Djokovic este campion la Wimbledon pentru a șasea oară. Liderul mondial i-a egalat pe Roger Federer și Rafael Nadal la titlurile de Grand Slam

Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfășura în perioada 23 iulie – 8 august, de la care vor lipsi nume importante ale tenisului, precum Rafael Nadal, Serena Williams, Simona Halep, Bianca Andreescu, Dominic Thiem, dar și Roger Feder.