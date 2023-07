Bianca Brad a știut că va învinge cancerul?! Fosta Miss România a primit un semn de la Divinitate chiar în ziua în care a fost operată: „Am știut că s-a încheiat un cerc și că va fi bine”

In articol:

Bianca Brad este un nume cunoscut în showbizul din țara noastră. În ciuda faptului că se bucura de o carieră în plină ascensiune, îm urmă cu mai mulți ani, fosta Miss România a decis să ia o pauză de la lumea mondenă.

Imediat după ce s-a retras din lumina reflectoarelor, a preferat să își țină viața personală departe de ochii curioșilor.

Din nefericire, viața vedetei nu avea să schimbe deloc în bine, ci dimpotrivă. A trecut prin mai multe evenimente tragice care au marcat-o. A aflat că suferă de o boală incurabilă și au urmat ani de tratamente și o luptă continuă pentru supraviețuire. Mai mult, Bianca Brad și-a pierdut fiica la naștere.

Ce semn a primit Bianca Brad de la Divinitate?!

În anul 2015, Bianca Brad a primit un diagnostic grav din partea medicilor și anume, cancer la sân. Cu toate acestea, fosta Miss România a luptat din răsputeri să învingă boala și nu s-a lăsat doborâtă nici măcar o zi. A avut încredere că totul va reveni la normal și s-a rugat pentru sănătatea sa.

Mai mult decât atât, vedeta a mărturisit că a primit chiar și un semn de la Divinitate, ceea ce a făcut-o să se liniștească. Mai precis, a primit diagnosticul în data de 21 mai, atunci când se sărbătoresc Sfinții Constantin și Elena, în spatele cărora se află o poveste extrem de emoționantă.

„Semnul despre care cred că merită să povestesc este cel primit în ziua în care am fost operată. Am primit diagnosticul pe 21 mai 2015, de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Se știe că, înaintea luptei împotriva rivalului său Maxenţiu, Împăratul Constantin, care avea mult mai puțini soldați decât rivalul său, i-a cerut ajutorul lui Dumnezeu și semnele nu au întârziat să apară.

În timpul zilei a văzut pe cer o cruce luminoasă, deasupra soarelui, cu inscripţia latină: in hoc signo vinces (prin acest semn vei învinge), iar noaptea, l-a visat pe Iisus Hristos, cu semnul crucii pe care-l văzuse pe cer, spunându-i să-l pună pe steagurile soldaţilor pentru a fi protejaţi în luptă. Împăratul a dat ordin să se facă acest lucru și a doua zi a câştigat bătălia, chiar dacă Maxenţiu avea o armată de 7 ori mai mare decât a lui Constantin.”, a mărturisit Bianca Brad pentru viva.ro.

Bianca Brad a știut că va învinge cancerul

Au urmat șase ani de tratamente și medicamente pentru a putea învinge cancerul. Însă, a continuat să-și păstreze credința în Dumnezeu și a știut că totul va fi bine.

De asemenea, în ziua în care a fost operată, s-a uitat pe geamul din salonul spitalului, iar primul lucru pe care l-a văzut a fost chiar crucea de pe cupola bisericii. Atunci a știut că nu este singură în această luptă grea și s-a simțit liberă și protejată. Tocmai de aceea, a fost convină că operația va reuși și că totul se va termina cu bine. Mai târziu s-a dovedit că așa a și fost.

„Ei bine, faptul că am primit diagnosticul în acea zi m-a făcut să mă agăț cu toată credința de semnul crucii, însoțit de mesajul „Sub acest semn vei învinge. Au urmat 6 ani în care am făcut tot mi-a stat în putere ca să mă vindec. În ziua în care m-am internat și eram programată pentru operația de mastectomie, după ce m-am instalat în salon, așteptând să vină să mă ducă în sala de operații, când am tras perdeaua de la geam, să mă uit afară, exact în dreptul ferestrei era crucea de pe cupola bisericii de lângă spital.

Nu pot descrie uimirea, liniștea și căldura care mi-au inundat sufletul la acea priveliște. În acel moment am știut că s-a încheiat un cerc și că va fi bine.”, a mai spus fosta Miss România pentru sursa menționată anterior.

