Bianca Comănici, filmată în patul lui Jador: „Am stat până la 8 dimineața, am prins răsăritul”. Ce s-a întâmplat, de fapt, în apartamentul artistului?!

Invitată în cadrul emisiunii WOWnews, Bianca Comănici a recunoscut un detaliu care i-a făcut pe fanii săi să-și pună mai multe semne de întrebare.

Bianca Comănici a apărut în videoclipul ultimei piese a lui Jador

Bruneta a mărturisit că a petrecut o noapte în apartamentul lui Jador. Cu toate acestea, nu a fost vorba despre o relație amoroasă între cele două vedete, ci mai degrabă un proiect muzical. Rezultatul a fost unul cu mult peste așteptările brunetei și artistului!

Bianca Comănici este foarte activă în mediul online, reușind să mențină o legătură specială cu fanii săi. Bruneta își ține la curent urmăritorii și le răspunde fără abținere la toate întrebările acestora. Recent, invitată în cadrul emisiunii WOWnews, tânăra a povestit cum a ajuns în apartamentul lui Jador, fostul ei coleg de la “Puterea Dragostei”.

Totul a început cu o întrebare primită din partea unui fan pe rețelele de socializare care era curios dacă Bianca Comănici și Jador vor colabora în viitor pe partea muzicală.

Tânăra l-a etichetat pe artist în postarea cu răspunsul, astfel că nu a durat prea mult timp și manelistul a invitat-o să ia parte la videoclipul cele mai noi piese a sa, „Karma”. Melodia este una de suferință și durere, protagonistul fiind înșelat de Bianca Comănici, în rolul iubitei infidele.

Bruneta nu a stat pe gânduri și a acceptat propunere, însă ajunsă acolo a avut surpriza de a afla că trebuie să filmeze dezbrăcată, lucru pe care l-a refuzat și l-a negociat până în momentul în care i-a fost permis să apară cel puțin în maiou.

„Am ajuns printr-o întâmplare, când cineva pe Instagram m-a întrebat când mai urmează să fac o colaborare cu Jador, i-am dat tag, nu au trecut câteva minute și m-a sunat. Eu eram deja pregătită de somn, mă demachiasem, mă îmbrăcasem în pijamale și mi-a zis: „Ce faci? Vrei să vii la un videoclip”. I-am zis că e aproape 12 noaptea și am zis că da. Am ajuns la el acasă, acolo s-a filmat, în apartamentul lui Jador, în patul lui, i-am testat canapeaua, a fost acolo o scenă. În videoclip se vede destul de puțin, dar acolo s-a simțit mai intens, pentru că am avut de filmat o scenă în care el mă prinde cu altul, am filmat de 5 ori, iar băiatul cu care eram și-a luat ceva pumni, palme în joacă.

(...) Nu mi s-a spus cum să mă îmbrac, iar când am ajuns acolo mi s-a spus că trebuie să fim dezbrăcați. Băiatul cu care am filmat nu a vrut, era pudic, ne-am rugat de el să-și scoată hanoracul. Eu, la fel, eram puțin sceptică și am zis să-mi pun un maiou, dar în videoclip părea mai senzual”, a dezvăluit Bianca Comănici în exclusivitate la WOWnews.

Ce s-a întâmplat după ce s-a stins camera de filmat! Bruneta a recunoscut tot

Imediat după ce toată treaba a fost gata și videoclipul a fost filmat, Bianca Comănici a recunoscut că nu s-a întors acasă, ci a rămas în apartamentul lui Jador. Cei doi au avut parte de momente speciale, întrucât au o relație foarte apropiată și se consideră doi prieteni foarte buni.

„Asta e în exclusivitate, n-am spus-o până acum, după ce s-a terminat videoclipul am mai stat la el acasă până la ora 8 dimineața, am prins și răsăritul, am mâncat, m-am înțeles și cu sora lui, Camelia și ne-am dat seama, eu mi-am dat seama că am trăit cam în același mediu. M-am și certat cu Jador și m-a tras să mănânc lângă el”, a mai spus bruneta.

Bianca Comănici l-a dat de gol pe Jador: „Fosta lui iubită l-a înșelat și suferă în continuare”

Bianca Comănici a dezvăluit faptul că piesa lansată de Jador a fost datorită sentimentelor sale de durere și tristețe. Artistul trece printr-o perioadă foarte dificilă din punct de vedere emoțional, întrucât relația cu fosta parteneră, pe care a iubit-o foarte mult, s-a încheiat din cauza infidelității. Cântărețul este sigur că tânăra l-a înșelat și speră la o karma, care să echilibreze în totalitate situația.

„Piesa a fost lansată în acest moment, pentru că Jador trece din nou printr-o decepție. Mi-a mărturisit că el consideră că fosta lui iubită l-a înșelat și suferă în continuare. Eu am încercat să-i fiu alături, să-i explic că sunt atâtea fete care îl vor, care sunt deschise să-l cunoască, dar el suferă în continuare după ea, chiar dacă el neagă, pentru că, într-adevăr, el a iubit-o, dar lucrurile nu se mai pot repara, mai ales dacă a fost înșelat. Nu cred că ar putea să treacă vreodată peste și cred că se așteaptă la o karma să vină”, a explicat Bianca Comănici.