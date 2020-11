Bianca Comănici iubește din nou? Livian e parte din trecutul brunetei: „Vreau să fiu fericită!” Fanii sunt în delir VIDEO

Bianca Comănici, fostă concurentă Puterea dragostei

Bianca Comănici nu a fost foarte actică pe rețelele sociale în ultima perioadă, fapt ce i-a nedumerit pe fanii săi. Recent, fosta concurentă de la Puterea dragostei a răspuns tuturor întrebărilor adresate de susținătorii ei, însă voalat. Ea se așteaptă ca aceștia să înțeleagă niște lucruri din context. Așadar, vedeta a revenit, dar parca cu și mai multe mistere la purtător.

Frumoasa brunetă a făcut luni seara un Live pe canalul ei de YouTube, în care și-a propus să le satisfacă curiozitățile bibișorilor. În cele din urmă, aceștia au rămas mult mai derutați, pentru că Bianca nu a putut spune cu subiect și predicat ce a făcut în ultimul timp, ci doar a oferit câteva amănunte, punăndu-i astfel pe fani să ghicească ce s-a întâmplat cu ea în ultima perioadă.

Bianca îl vrea pe Livian înapoi: „O iubire imposibilă”

Bianca lasă de înțeles că a luptat pentru o nouă iubire. Totuși, susținătorii ei sunt de părere că bruneta a zburat la Cluj, să încerce sa-l cucerească din nou pe Livian. Vedeta nu a confirmat acest lucru, mai mult, lasă totul sub semnul întrebării și refuză să dezvăluie unde a fost plecată în ultimul timp.

„Vreau să mă deschid în față voastră și să va spun de ce nu am fost activă în ultimele zile. O să vă spun mai pe ocolite pentru că nu pot să spun direct. Știu că mulți se întreabă unde am fost cu avionul, va puteți da seama din story, însă eu nu va pot spune pentru că aș face mai mult rău. Vreau să vă spun că sunt genul de om care lupta extrem de mult pentru orice. Este vorba despre o dragoste, o dragoste imposibilă.

Eu vreau să cred că este un sfârșit pentru mine, nu știu dacă este sfârșit și pt altă persoană, dar pentru mine da. În ultima vreme nu m-am concentrat pe carieră, am stat foarte mult în casă, am refuzat multe colaborări, am ales să mă ocup de mine. Nu m am focusat pe ce am avut de făcut. Am ingnorat multe lucruri pentru că nu mă puteam concenta, nici acum nu mă pot concenta. Trebuie să prind puteri să mă ridic. O vreme mi-a fost ușor, m am legat de niște lucruri care poate că nu erau adevărate, îmi băgăm în minte niște lucruri doar că să mi treacă”, mărturisește Bianca.

„M-am convins de anumite lucruri”

Fosta concurentă de la Puterea dragostei susține că vizita, despre care nu a dorit să ofere prea multe detalii, nu a avut niciun rezultat. Totuși, bruneta spune că într-un final s-a convins de niște lucruri, iar asta îi oferă liniște acum, dar și fericire. Pare că Bianca a decis să-l lase în trecut pe Livian pentru totdeauna.

„V am zis, m-am legat de niște lucruri care nu erau adevărate, am încercat să mi le bag în cap. Apoi a intervenit ceva care m a întors din drum. Din păcate am ajuns aici, sau poate din fericire pentru că oricum e posibil să regret toată viață dacă nu continui pe drumul asta. Certitudini nu am, nu știu ceva concret 100%. Important este că nu sufăr, vreau să fiu fericită, dar sunt mai mult factori care nu mă lasă să fiu fericită. Astăzi am aflat o chestie foarte importantă, mi a spus cineva că luna decembrie este doar despre carieră. Eu în ultima vreme nu m am concentrat pe carieră, ceva m-a ținut în loc pentru că sunt copila. Timpul mi-a cerut timp.

Dacă înțelegeți ce spun? Soarta mea mi-a spus că ar trebui să-mi văd de lucru și să mă concentrez pe carieră. V am ascuns anumite lucruri, sunt acum așa pt că vreau să știți și voi anumite lucruri. Nu mă simt ok când va ascund lucruri. Ce am rezolvat cu vizită asta? Bună întrebare! Cred că am convins anumite persoane sau au fost niște demonstrații. Am vrut să fie sfârșit, dar m a reținut ceva. Timpul mi-a cerut timp. Știți ce zic? Sunt fericită pentru că m am convins de anumite lucruri”, mai spune vedeta.