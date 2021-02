Bianca Comănici și-a făcut primul tatuaj! Ce semnificație sentimentală are FOTO

In articol:

Bianca Comănici și-a surprins fanii, după ce a anunțat că și-a făcut primul tatuaj permanent! Bruneta a postat la secțiunea de stories de pe Instagram mai multe videoclipuri în care și-a rugat urmăritorii să intre pe contul ei de Youtube, unde a postat un vlog unde a povestit întreaga experiență.

La început, fosta concurentă de la Puterea dragostei a fost nehotărâtă cu privire la tatuajul pe care voia să și-l facă. Ea a mărturisit că avea două modele care îi plăceau foarte mult, unul arăta bine pe mână, iar celălalt pe picior. Bruneta a mărturisit că și l-ar fi dorit mai mult pe primul. Având în vedere rezultatul, Bianca Comănici a decis să rămână la prima variantă.

„Nu credeam vreodată că o să ajung să trăiesc această zi! Mi-am făcut primul tatuaj!”, a exclamat fericită Bianca Comănici, la InstaStory. Ea a povestit în vlog că părinții ei au fost șocați atunci când au auzit de decizia pe care fiica lor a luat-o. „Mi-am amintit că mă omoară tata dacă mă vede cu tatuaj! Mi-a zis că nu mai am ce căuta la el acasă”, a glumit Bianca Comănici.

Tatuajul pe care Bianca Comănici și l-a făcut întruchipează o fetiță, care este cu „capul în nori” la propriu.

Fosta concurentă de la Puterea dragostei susține că aceast tatuaj o reprezintă și că îi va da putere să revină cu picioarele pe pământ.

Bianca Comănici și Andreea Mantea, revedere emoționantă! Fosta concurentă de la Puterea dragostei a izbucnit în lacrimi

În cadrul emisiunii „Trăiri alături de Andreea Mantea ”, celebra prezentatoare tv a avut parte de o întâlnire

neașteptată. Vedeta s-a întâlnit cu Bianca Comănici, iar revederea dintre cele două a fost una foarte emoționată. Bianca Comănici a dat frâu liber sentimentelor și a început să plângă, în timp ce vorbea despre fostul ei iubit.

„Sunt mai bine acum, adică, am trecut peste aș putea să spun, cu relația, am început să învăț pentru școala de șoferi...De el nu vreau să deschid subiectul...acolo eram la emisiune și lumea s-a obișnuit cu mine, da, nu toată lumea nu reușește să mă facă să mă deschid și am încercat să închid subiectul cât am putut...Nu, prefer să ingnor, e mai bine așa.

Cred că acum am iubit, pentru că am realizat după că l-am iubit, nu în timp ce eram într-o relație pentru că mi-am dat seama că fericirea lui este fericirea mea. Dacă este fericit și eu sunt fericită, cu toate că nu am mai păstrat legătura deloc”, i-a mărturisit Bianca Comănici Andreei Mantea, în timp ce plângea în hohote.