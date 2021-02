Livian, mesaj pentru Bianca Comănici, după ce a văzut-o plângând la tv: „Totul a fost o minciună. Nu doresc...”

In articol:

Bianca Comănici a vorbit în urmă cu o seară despre Livian, după câteva luni bune în care totul indica faptul că bruneta ar fi trecut peste despărțirea dureroasă de care a avut parte la scurt timp după finala sezonului 2.

Întâlnirea emoționantă cu Andreea Mantea a făcut-o pe Bianca să spună ce are pe suflet , mai ales ținând cont de faptul că bruneta a apreciat-o mereu pe prezentatoarea tv și a declarat asta de nenumărate ori.

În cadrul reality-show-ului „Trăiri alături de Andreea Mantea”, tânăra a izbucnit în lacrimi și a făcut mărturisiri dureroase despre despărțirea de Livian, despre care a spus că și-a dat seama că l-a iubit cu adevărat după ce l-a pierdut.

”Sunt mai bine acum, adică, am trecut peste aș putea să spun, cu relația, am început să învăț pentru școala de șoferi...De el nu vreau să deschid subiectul...acolo eram la emisiune și lumea s-a obișnuit cu mine, da, nu toată lumea nu reușește să mă facă să mă deschid și am încercat să închid subiectul cât am putut...Nu, prefer să ingnor, e mai bine așa.

Cred că acum am iubit, pentru că am realizat după că l-am iubit, nu în timp ce eram într-o relație pentru că mi-am dat seama că fericirea lui este fericirea mea. Dacă este fericit și eu sunt fericită, cu toate că nu am mai păstrat legătura deloc.” , i- a spus Bianca Comănici Andreei Mantea, în timp ce plângea.

Livian i-a transmis un mesaj Biancăi Comănici

După ce a auzit declarația Biancăi, Livian nu s-a putut abține și a reacționat imediat. Câștigătorul sezonului 2 Puterea dragostei a postat un mesaj pentru fosta iubită pe contul său de Instagram, unde i-a transmis că nu are nevoie de ajutor din partea ei.

„După declarația mea, a apărut și declarația Biancăi. Aseară a spus că totul a fost o minciună, că totul a fost prezentat așa cu scopul de a mă ajuta pe mine. Ei bine, nu doresc niciun fel de ajutor din partea ta, după 7-8 luni, câte au trecut...”, a declarat Livian de la Puterea dragostei după declarațiile Biancăi de luni seară, din emisiunea „Trăiri alături de Andreea Mantea”.( Bianca Comănici, revedere plină de emoții! Aștepta de mult să se întâmple asta!: „Distanța nu separă oamenii...”)